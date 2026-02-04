Contrastati cyberattacchi contro Milano-Cortina e ambasciate. Tajani: "Hacker russi"

04 febbraio 2026 a

a

a

A due giorni dall'inizio delle tanto attese e quanto discusse Olimpiadi di Milano-Cortina, le Forze di Sicurezza hanno sventato attacchi hacker che hanno tentato di colpire anche sedi del Ministero degli Esteri. "La matrice? Hacker russi" ha detto da Washington il ministro Tajani, che si è poi detto soddissfatto per il lavoro della "direzione generale della sicurezza" che ha "anticipato l'attacco".

Continua quindi la guerra ibrida con Mosca, che coinvolge il dominio informativo. "Anche la sicurezza cibernetica diventa fondamentale" ha concluso Tajani.