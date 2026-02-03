Frana a Niscemi, 13 milioni di euro per affittare casa agli sfollati

Foto: Lapresse

Francesca Mariani 03 febbraio 2026 a

L'assessorato alle Infrastrutture della Regione Siciliana ha informato i componenti della cabina di regia regionale, istituita dal governatore Renato Schifani nei giorni seguenti all'ondata di maltempo ha colpito l'Isola, di aver reperito 13 milioni di euro (8 milioni per il 2026 e 5 per il 2027) che potrebbero essere utilizzati per un avviso pubblico che finanziario, con contributi a fondo perduto, i cittadini di Niscemi sfollati per l'acquisto di una nuova casa. Il presidente della Regione, contemporaneamente, in qualità anche di commissario straordinario per l'emergenza nazionale, ha scritto al sindaco del Comune del Nisseno, Massimiliano Conti, affinché venga effettuata una ricognizione degli appartamenti vuoti o sfitti che possono essere assegnati a chi si è ritrovato con la propria casa all'interno della cosiddetta 'zona rossa'. Avviata anche una verifica degli alloggi Iacp che potrebbero essere assegnati in tempi brevi. Previsto anche l'avvio di un lavoro di analisi del territorio per identificare eventuali aree in cui costruire nuove abitazioni e l'assessorato regionale del Territorio e dell'ambiente ha offerto la propria collaborazione per elaborare un piano di rigenerazione urbana in chiave di sostenibilità ambientale.