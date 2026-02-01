Oroscopo, il Cielo di Jupiter di domenica 1 febbraio 2026: tutti i segni

Jupiter 01 febbraio 2026 a

a

a

Il Cielo di Jupiter: ecco l'oroscopo di domenica 1 febbraio 2026 per tutti i segni.

Ariete

Il corpo chiede attenzione. Dedicate più tempo alla cura di voi stessi e fate attenzione agli sbalzi di temperatura o alla stanchezza accumulata. Il trigono della Luna in Leone vi suggerisce di ristabilire un equilibrio tra lavoro e benessere personale. Non è tempo perso, ma un investimento. Quando state bene fisicamente, anche la mente risponde meglio. Oggi rallentare non significa fermarsi, ma prepararsi a ripartire con più energia.

Toro

Urano trigono a Plutone, vi chiede di ritrovare sintonia con gli stati d’animo dei vostri familiari. La comunicazione è fondamentale: parlare apertamente, senza giudizio, vi aiuterà a comprendere meglio le esigenze reciproche. Oggi è un sabato adatto a ricucire, a rafforzare, a costruire ponti emotivi. Quando vi sentite ascoltati e sapete ascoltare, la serenità torna a circolare. La vostra forza è nella costanza

Gemelli

La sfera professionale regala soddisfazioni concrete. I risultati arrivano, e sono meritati. Tuttavia, le stelle vi ricordano quanto sia importante mantenere cordialità e spirito collaborativo. Il successo condiviso pesa meno e dura di più. Una comunicazione aperta, diretta ma gentile, vi permetterà di ottenere l’appoggio di colleghi e superiori. Oggi vincete non solo per quello che fate, ma per come lo fate. La vostra natura comunicativa vi aiuterà

Cancro

Il nervosismo rischia di farsi sentire, soprattutto nelle prime ore della giornata. Attenzione però a non scaricarlo su chi vi è vicino: non sarebbe giusto né utile. Le stelle vi invitano a cercare distrazioni sane e rigeneranti, che vi permettano di ritrovare equilibrio. Una passeggiata, un’attività creativa o anche una semplice pausa possono fare la differenza. Quando riuscite a proteggere il vostro spazio emotivo, tutto torna più fluido. La calma, oggi, è una scelta consapevole.

Leone

Questa domenica potrebbe portare qualche colpo di scena nella vita di coppia, soprattutto legato a dinamiche di gelosia. Non ignorate i segnali, ma affrontateli con maturità. Parlare apertamente, senza accusare, può rafforzare il legame invece di incrinarlo. La Luna nel segno vi invita a trasformare una tensione in un’occasione di chiarimento. La trasparenza, oggi, è la vostra alleata più potente. Saturno in aspetto potente parla di relazioni da gestire con maturità e un pizzico intuizione

Vergine

Il lavoro regala buoni risultati e i rapporti personali si muovono in modo positivo. È un venerdì favorevole, che vi permette di unire efficienza e relazioni. Approfittatene per coltivare legami significativi, sia professionali che affettivi. Mercurio e Urano vi sostengono nel trovare un equilibrio tra dovere e piacere. Quando smettete di pretendere la perfezione, scoprite la bellezza di ciò che funziona già.

Bilancia

È tempo di lasciarsi alle spalle le avversità che hanno rallentato il vostro cammino. Il cielo parla di nuovi percorsi, di possibilità che si aprono proprio quando smettete di guardare indietro. Siate pronti ad abbracciare il cambiamento senza paura. Non tutto sarà immediato, ma ogni passo nella direzione giusta vi restituirà fiducia. Oggi ricominciate, con uno sguardo più leggero e una visione più ampia. Ricordate di non rimandare mai a domani quello che va fatto oggi

Sagittario

Con la Luna in Trigono, è il momento di spiegare le vele. Il vento astrale soffia nella direzione giusta e vi invita a cogliere le opportunità che si presentano. Che si tratti di lavoro, studio o vita personale, seguite il vostro sapere e la vostra esperienza. Oggi avete la sensazione di essere nel posto giusto al momento giusto. Fidatevi di questa percezione e agite con entusiasmo.

Scorpione

La vostra voglia innata di vincere è accesa come non mai. Questo vi porterà a vivere emozioni forti, intense, a tratti travolgenti. Le sfide non vi spaventano, anzi vi stimolano, e oggi potreste dimostrare a voi stessi quanto siete determinati. L’importante è non lasciare che la competizione diventi rigidità. Se riuscite a mantenere lucidità e passione insieme, il successo non tarderà ad arrivare. E quando arriva, saprà di conquista autentica.

Capricorno

Questa giornata festiva si muove su un filo sottile tra emozioni intense e bisogno di stabilità. Riuscirete a risolvere brillantemente alcune incomprensioni tra amici. La vostra capacità di ascolto e la vostra empatia saranno decisive. Oggi dimostrate che la forza non sta nel controllo, ma nella comprensione. Rafforzare i legami significa anche saper fare un passo verso l’altro. Le stelle vi premiano quando scegliete il dialogo invece della distanza.

Acquario

L’amore è il grande protagonista della giornata. Sole Venere, vi invitano a gustare ogni singolo momento, senza fretta e senza distrazioni. Che si tratti di una relazione consolidata o di un’emozione nascente, oggi conta la presenza. Valorizzate i gesti semplici, le parole sincere, i silenzi condivisi. Coltivare l’amore significa anche proteggerlo dalle interferenze esterne. È una giornata che può scaldare il cuore, se glielo permettete.

Pesci

Il cielo vi invita ad ascoltare il vostro intuito e il vostro cuore, senza filtri. Oggi più che mai, la vostra guida interiore è affidabile. Seguirla vi aiuterà a prendere decisioni giuste, anche in situazioni che sembrano poco chiare. Siete in una fase in cui sensibilità e forza possono convivere. Quando siete in sintonia con voi stessi, riuscite a trasformare anche una giornata normale in un passo avanti importante.