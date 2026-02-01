Angelo con il volto di Meloni, eccolo prima del restauro (e l'Italia c'è già)

Foto: Ansa

Valerio Castro 01 febbraio 2026

Sul giallo dell'angelo di San Lorenzo in Lucina la domanda è una sola: com'era l'affresco originale? Ricordava anche allora Giorgia Meloni? Oppure la somiglianza è farina del sacco del restauratore? Quella qui sopra è un'immagine dell'opera prima del restauro realizzato nel 2025, e come si vede la pergamena tenuta tra le mani dal cherubino in questione riporta il profilo dell'Italia, che evidentemente non è stato aggiunto in seguito.

"L'angelo ha il volto della Meloni". Il restauratore replica a Rep: "Lo vedete solo voi"

Il restauratore non professionista ha parlato con il Corriere della sera fornendo la sua versione dei fatti. SI tratta di Bruno Valentinetti, romano del quartiere Appio-Latino, 83 anni. "Le somiglia? Questo lo dite voi...", afferma respingendo ogni accostamento tra la figura ritratta e la premier. Vive ospite del parroco, Daniele Micheletti, in cambio opera come sagrestano. Appassionato di arte antica, è un autodidatta della pittura e del restauro e nega simpatie politiche per Giorgia Meloni.

Meloni definitiva sul restauro delle polemiche: "No, non somiglio a un angelo"

"Mi sono limitato a riprendere i disegni realizzati venticinque anni fa per il Giubileo del Duemila e a ricalcarli, ma non posso dimostrarlo perché non ci sono le foto: quella immagine c’era già", afferma confermando che la penisola non l'ha aggiunta lui. "L’affresco era molto deturpato e le immagini erano diventate quasi irriconoscibili. Dal momento che vivo qui, il parroco mi ha chiesto di provvedere al ripristino", racconta l'uomo che rivela anche chi sarebbe il modello dell'altro cherubino, c’è chi ha intravisto la sorella Arianna o il leader del M5S Giuseppe Conte. "L’altra donna ora ha 46 anni, ma non vive più a Roma... Quando l’ho conosciuta i registi di Cecchi Gori la volevano per girare un film".