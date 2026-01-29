Sicilia, operazione maltempo. Regione invia i primi aiuti: "Risposta immediata"

29 gennaio 2026 a

Dopo che ieri, mercoledì 28 gennaio, il premier Giorgia Meloni ha sorvolato i territori colpiti dal maltempo in Sicilia, sono pronti a partire i primi aiuti economici alle imprese. Il presidente della Regione Sicilia, Renato Schifani, ha approvato stamane, nel corso della seduta di giunta, il bando con il quale sarà assegnato un contributo minimo di 5 mila euro a fondo perduto per riattivare le attività ferme a causa del maltempo provocato dal ciclone Harry. È solo il primo step di un piano più ampio di sostegno che porterà alla concessione di un credito agevolato alle aziende per il 60% a tasso zero e per il restante 40% a fondo perduto, con un pre-ammortamento di tre anni. Prime misure di tamponamento economico per rimediare ai danni provocati dalla grande ondata di maltempo.