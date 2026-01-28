Sicilia, Meloni sorvola Nisceni:" Garantire assistenza immediata"

Maltempo in Sicilia, Meloni in visita

Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha sorvolato stamane, in Sicilia, i territori più colpiti dall'eccezionale ondata di maltempo provocata dal passaggio del ciclone Harry. Fra questi, la città di Nisceni, in provincia di Caltanissetta, dove una frana attiva di grandi dimensioni ha colpito il centro abitato obbligando finora l'evacuazione di circa 1500 persone.

"Ho voluto essere presente per seguire da vicino la situazione, incontrare le istituzioni locali e ribadire la vicinanza dello Stato alle comunità che stanno affrontando momenti difficili - ha detto il Premier - Il governo è a lavoro per sostenere i territori colpiti, garantire assistenza immediata e avviare gli interventi necessari per superare l'emergenza e ripristinare le condizioni".

Dopo il vertice tenuto a Catania, il presidente della Regione Sicilia Renato Schifani ha detto:" La valutazione dei danni viene aggiornata costantemente, ma la Regione sta agendo già dal primo momento e lo sta facendo mettendo in campo ben 90 milioni di euro. Il nostro obiettivo prioritario e quello di dare risposte immediate a tutti i siciliani che hanno subito danni a causa del maltempo. A breve arriveranno i bandi per i ristori. Entro poche settimane i cittadini che ne hanno diritto potranno contare su sostegni non inferiori ai cinque mila euro. Inoltre, ci sarà un ulteriore bando per chi vorrà avviare attività commerciali nelle zone colpite dal maltempo, con contributi a fondo perduto". Gli fa eco il ministro per la Protezione civile Nello Musumeci:" Sono state condivise le linee operative per fare presto e bene, per risanare e ricostruire nei luoghi pubblici e privati colpiti dal ciclone", ribadendo poi l'impegno del nostro governo a sostegno delle famiglie colpite dalla calamità".