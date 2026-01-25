Minnesota, agenti dell'Ice minacciano giornalisti Rai: "Vi tiriamo fuori". Il video

25 gennaio 2026 a

Due giornalisti italiani del programma di Rai3 "In mezz'ora", Laura Cappon e Daniele Babbo, sono stati minacciati dagli agenti dell'Ice (Immigration and Customs Enforcement) mentre stavano realizzando un reportage a Minneapolis. "Gli agenti mascherati dell'Ice stanno ammazzando gli americani per strada, stanno spargendo il terrore - ha detto Monica Maggioni su Instagram - A noi questo racconto è arrivato in un modo terribilmente vicino quando Laura e Daniele che per noi stanno raccontando il Minnesota di questi giorni, ci hanno mandato questo video in redazione, un video in cui loro si trovano faccia a faccia con Ice e subiscono minacce pesantissime".

Video su questo argomento Giornalisti Rai minacciati a Minneapolis da agenti dell'ICE

"Abbiamo una macchina dell'Ice davanti e una dietro. Siamo intrappolati", dice Cappon, descrivendo nel video quello che sta succedendo. A quel punto tre agenti si avvicinano all'auto e intimano alla donna che è al volante di abbassare il finestrino. ''No, non sto facendo nulla di male. Sto solo guidando nella mia comunità'', risponde lei, mentre al suo fianco Cappon dice 'Press. We are press, italian'. A quel punto scatta la minaccia degli agenti: "Questo è l'unico avvertimento. Se continuate a filmarci, se continuate a seguirci spaccheremo il finestrino e vi trascineremo fuori dall'auto".