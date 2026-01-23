Prezzi benzina, decisi aumenti dei carburanti alla pompa: le nuove medie

Foto: Lapresse

In deciso aumento questa mattina i prezzi dei carburanti alla pompa, dopo i rialzi registrati nei giorni scorsi sui listini dei prezzi consigliati dei maggiori marchi. Movimenti che proseguono stamattina, inaugurando un fine settimana all'insegna dei rincari. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, Eni ha aumentato di un centesimo al litro i prezzi consigliati di benzina e gasolio. Le medie dell'Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy, elaborate dalla Staffetta, vedono la benzina self service a 1,640 euro/litro (+2 millesimi, compagnie 1,645, pompe bianche 1,632), diesel self service a 1,676 euro/litro (+5, compagnie 1,684, pompe bianche 1,658). Benzina servito a 1,782 euro/litro (+2, compagnie 1,824, pompe bianche 1,703), diesel servito a 1,815 euro/litro (+4, compagnie 1,862, pompe bianche 1,728). Gpl servito a 0,688 euro/litro (invariato, compagnie 0,699, pompe bianche 0,676), metano servito a 1,400 euro/kg (-1, compagnie 1,415, pompe bianche 1,388), Gnl 1,211 euro/kg (invariato, compagnie 1,211 euro/kg, pompe bianche 1,211 euro/kg).

I prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,733 euro/litro (servito 1,998), gasolio self service 1,776 euro/litro (servito 2,042), Gpl 0,830 euro/litro, metano 1,492 euro/kg, Gnl 1,258 euro/kg.