Meteo, maltempo senza tregua: weekend di pioggia e neve sull'Italia. Poi le cose non migliorano

Foto: Ansa

Pina Sereni 23 gennaio 2026

a

a

Quarto weekend di gennaio con il maltempo. Secondo il Centro Meteo Italiano, la situazione sinottica alle porte del fine settimana vede una vasta e profonda struttura depressionaria sui settori occidentali del continente. Nel corso della giornata odierna tempo in peggioramento al Nord e sui settori tirrenici centrali con piogge e acquazzoni sparsi. Tra la sera e la notte precipitazioni più organizzate e diffuse con neve che tra Piemonte, Lombardia e Liguria potrebbe spingersi fino a quote prossime al piano. Tra sabato e domenica ecco poi arrivare un secondo impulso perturbato con maltempo diffuso ancora una volta soprattutto sui settori occidentali. Quota neve in calo lungo l'Appennino localmente fin sotto i 1000 metri. Temperature in diminuzione ma comunque su valori vicini alle medie del periodo, nessuna ondata di freddo in vista fino al termine del mese. Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano mostrano una prossima settimana ancora all'insegna del tempo instabile o perturbato. Un'altra perturbazione atlantica potrebbe infatti raggiungere il Mediterraneo entro metà settimana dispensando ancora molte precipitazioni da Nord a Sud.

Previsioni meteo per oggi

AL NORD

Al mattino cieli nuvolosi su tutte le regioni con piogge tra Liguria ed Emilia, neve in Appennino oltre gli 800 metri. Al pomeriggio precipitazioni in estensione su Lombardia e Veneto con neve fin verso i 600 metri. In serata e in nottata instabilità in aumento con piogge sparse su tutti i settori e neve fin verso i 200-300 metri specie al Nord-Ovest.

AL CENTRO

Al mattino piogge sui settori tirrenici, nuvoloso altrove ma con tempo asciutto. Al pomeriggio precipitazioni in estensione alle altre regioni. In serata e in nottata tempo instabile con piogge sparse e neve in Appennino oltre i 1600-1700 metri, più asciutto sui settori adriatici.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli poco o irregolarmente nuvolosi. Al pomeriggio piogge in arrivo sulla Sardegna, sereno o poco nuvoloso altrove. Tra la serata e la notte nuvolosità in aumento ma tempo per lo più asciutto, locali piogge su Sardegna e settori tirrenici.

Temperature minime in lieve rialzo al Nord e sulle Isole Maggiori e stabili o in lieve calo sul resto d'Italia, massime in lieve calo al Nord e stabili o in lieve rialzo altrove.

Previsioni meteo per domani

AL NORD

Al mattino cieli coperti con piogge sparse e neve fino a quote di bassa montagna o anche collinari sull'Appennino emiliano e sulle Alpi centro-orientali, più asciutto al Nord-Ovest. Al pomeriggio residui fenomeni sul Triveneto, nuvoloso ma asciutto altrove. In serata e nella notte nuovo peggioramento a partire dal Nord-Ovest ed in estensione su tutte le regioni, neve sulle Alpi e in Appennino oltre i 500-800 metri; fino anche ai 200-300 metri sul basso Piemonte.

AL CENTRO

Al mattino molte nuvole su tutte le regioni con piogge sparse e neve in Appennino dai 1500-1600 metri, più asciutto in Abruzzo. Al pomeriggio ancora coperto con deboli piogge sparse. Tra la serata e la notte atteso un nuovo peggioramento con piogge e temporali, anche intensi sul versante tirrenico e neve in Appennino fin verso i 1300-1400 metri.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino molte nuvole su tutti i settori ma con tempo asciutto, salvo piogge sparse sulla Sardegna e sulle coste della Campania. Al pomeriggio nessuna variazione con precipitazioni su Sardegna e Campania, variabilità asciutta altrove. In serata e nella notte tempo in peggioramento anche su Sicilia, Calabria e Basilicata, con acquazzoni e temporali a partire dai versanti tirrenici.

Temperature minime in generale rialzo; massime in diminuzione al Nord, stabili o in aumento al Centro-Sud.

Previsioni meteo per domenica

AL NORD

Condizioni di tempo instabile al mattino sulle regioni del Nord con molte nuvole e precipitazioni diffuse specie al Nord-Est, neve oltre i 400-1000 metri. Tra pomeriggio e sera fenomeni in esaurimento salvo residue nevicate sulle Alpi orientali oltre gli 800-900 metri.

AL CENTRO

Tempo instabile al mattino sulle regioni centrali con piogge e acquazzoni sparsi specie su Lazio e Abruzzo, neve oltre i 1000 metri. Tra pomeriggio e sera tempo in miglioramento ma sempre con cieli nuvolosi, deboli piogge sui settori tirrenici.

AL SUD E SULLE ISOLE

Condizioni di tempo instabile nel corso della giornata sulle regioni del Sud con piogge e temporali sparsi, neve oltre i 1000-1200 metri sui rilievi. In serata e nottata residue piogge su Puglia, Calabria e Isole Maggiori, più asciutto altrove.

Temperature minime e massime in generale calo su tutta la Penisola.