Il ciclone Harry non si ferma: anche oggi allerta rossa. A quanto ammontano i danni

Non sembra dare tregua il maltempo nel Sud d'Italia con il ciclone Harry che continua a flagellare Sicilia, Calabria e Sardegna tra evacuazioni, conta dei danni e chiusure di scuole e strade. La Protezione civile ha infatti prolungato l'allerta rossa e arancione in diverse zone delle tre Regioni: massimo livello di allerta, in Calabria, per i versanti tirrenico meridionale, jonico meridionale e jonico centro-meridionale; allerta rossa anche per Campidano, Bacini Flumendosa - Flumineddu in Sardegna e per il versante ionico della zona nord orientale in Sicilia.

Per Nello Musumeci, ministro della Protezione civile, "non è ancora il momento di fare la conta dei danni ma di vigilare sulla corretta applicazione di ogni condotta responsabile. Quando saranno rientrate le condizioni di pericolo, penseremo al resto e il governo Meloni sarà anche stavolta vicino alle regioni colpite, in particolare Sardegna, Sicilia e Calabria". Anche il Ministero dei Trasporti ha fatto sapere che "il vicepremier e ministro Matteo Salvini sta seguendo con grande attenzione gli effetti del maltempo" in particolare in riferimento "alle ricadute sulle infrastrutture". Intanto il sindaco di Catania, Enrico Trantini, ha annunciato la richiesta per lo stato di calamità, parlando di danni che si aggirano intorno alle "decine di milioni di euro".