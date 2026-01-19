Meteo, peggiora il tempo in Italia: vortice tra Tunisia e Sicilia, rischio nubifragi al Sud

Foto: Lapresse

Tommaso Manni 19 gennaio 2026

Tempo in peggioramento su molte parti del nostro Paese. La situazione sinottica nel corso delle prossime ore vedrà un vortice depressionario approfondirsi e muoversi tra Tunisia e Sicilia, con un minimo al suolo intorno a 1000 hPa e una goccia d’aria fredda in quota. Tra oggi e domani, secondo il Centro meteo italiano, un’intensa fase di maltempo coinvolgerà le nostre regioni meridionali, in particolare Sardegna, Sicilia e Calabria. Sui settori ionici sono previste precipitazioni molto abbondanti e persistenti con accumuli anche superiori ai 200-400 mm di pioggia. Rischio dunque di nubifragi accompagnati da vento forte e mareggiate. Sul resto della Penisola avremo tempo più asciutto salvo qualche fenomeno sui settori del medio Adriatico, questo almeno fino a venerdì. Ma il peggioramento si estenderà a tutto il Paese con l’arrivo del prossimo weekend: gli ultimi aggiornamenti del Centro meteo italiano parlano di un flusso atlantico che dovrebbe pian piano prendere il sopravvento con una serie di perturbazioni in arrivo su Europa occidentale e Mediterraneo. Il maltempo tra sabato e domenica potrebbe colpire soprattutto il Nord e le regioni centrali tirreniche. Sul fronte delle temperature sono attese invece poche variazioni con valori in media o anche poco sotto.

Queste le previsioni meteo per oggi.

AL NORD - Molte nuvole nel corso della giornata sulle regioni settentrionali con piogge soprattutto al Nord-Ovest, generalmente di debole intensità e con neve oltre i 600-800 metri. Tra la sera e la notte tornano condizioni di tempo asciutto sempre con molte nuvole in transito.

AL CENTRO - Nuvolosità in transito al Centro nel corso della giornata ma con tempo per lo più asciutto, salvo deboli piogge su Marche e basso Lazio. Tra la sera e la notte deboli fenomeni sull’Appennino con neve oltre i 1000 metri, asciutto altrove con molte nuvole.

AL SUD E SULLE ISOLE - Giornata all’insegna del maltempo sulle regioni meridionali con cieli nuvolosi associati a precipitazioni diffuse, anche intense e localmente a carattere di nubifragio dal pomeriggio su Sardegna, Sicilia e Calabria. Neve oltre i 1000 metri sui rilievi. Ancora piogge e temporali nella notte. Temperature minime in calo al Nord e in rialzo al Centro-Sud, massime in generale diminuzione ovunque.

Queste le previsioni meteo per domani:

AL NORD - Al mattino nuvolosità irregolare sulle regioni di nord-ovest; maggiori aperture su Trentino e Triveneto. Al pomeriggio cieli sereni o poco nuvolosi senza fenomeni associati. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con ancora cieli in prevalenza sereni.

AL CENTRO - Al mattino cieli a tratti coperti specie sui versanti Adriatici ma senza fenomeni associati. Al pomeriggio non sono previsti cambiamenti con ancora nuvolosità a tratti compatta. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con molte nubi in transito ovunque.

AL SUD E SULLE ISOLE - Al mattino acquazzoni e temporali sulle Isole Maggiori e sui versanti Ionici della Calabria, coperto ma asciutto altrove. Al pomeriggio non sono previsti cambiamenti con neve sull’Appennino Calabro dai 700 metri. In serata maltempo che persiste su Calabria e Sicilia orientale; maltempo nella notte anche su Campania, Basilicata e Puglia con neve dai 700-1000 metri. Temperature minime in generale calo; massime stabili o in rialzo al Centro, stazionarie o in diminuzione al Nord e al Sud.