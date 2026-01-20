Maltempo, nel messinese crolla tratto del lungo mare di Santa Teresa di Riva

Redazione 20 gennaio 2026 a

È pesantissimo il bilancio della violenta mareggiata che ha colpito Santa Teresa di Riva, provocando il crollo di un ampio tratto del lungomare nella zona sud del centro abitato. Il cedimento, iniziato nelle prime ore della mattinata, si è esteso nel pomeriggio fino al collasso dell'intera sede stradale. Onde alte fino a nove metri, sospinte da forti raffiche di vento, hanno abbattuto il muro di contenimento e il rilevato stradale, arrivando fino al marciapiede lato monte.

L'azione di sifonamento ha svuotato il sottofondo, causando una frattura netta che ha spezzato in due la litoranea. Ingenti anche i danni ai sottoservizi, con reti idriche e infrastrutture tecnologiche gravemente compromesse. Il lungomare è stato dichiarato completamente intransitabile e resterà chiuso a lungo per consentire le verifiche tecniche e gli interventi di messa in sicurezza. Per garantire la circolazione, sarà istituito il doppio senso di marcia sulla Strada statale 114. A scopo precauzionale, le scuole rimarranno chiuse per tutta la settimana.