Angelucci acquisisce da Paolo Berlusconi un altro 25% de Il Giornale

Editoria Italia, l'azienda della famiglia Angelucci, ha acquisito un'ulteriore quota del 25% de Il Giornale srl e della controllata Il Giornale.it srl, precedentemente detenuta da Pbf, la holding finanziaria di Paolo Berlusconi, che mantiene una partecipazione del 5%.

L'annuncio ufficiale arriva dalla stessa azienda della famiglia Angelucci che sottolinea come l'operazione "avviata nel solco del percorso iniziato nel 2023" consenta al gruppo di "consolidare il proprio ruolo di azionista di riferimento" e di rilanciare "il progetto EDITORIAle del quotidiano, in linea con la strategia industriale di lungo periodo definita. Il rafforzamento della compagine societaria - prosegue la nota - conferma la volontà del gruppo di investire nel settore EDITORIAle, sostenendo il pluralismo dell'informazione e lo sviluppo di realtà EDITORIAli solide e capaci di affrontare le trasformazioni del mercato. Nel nuovo assetto societario Paolo Berlusconi manterrà il ruolo di presidente onorario, garantendo continuità al percorso EDITORIAle condiviso negli anni'.