Viminale: nel 2025 in calo omicidi (-15%) e femminicidi (-18%)

Redazione 19 gennaio 2026 a

a

a

In base ai dati del Ministero dell’Interno emerge che nel corso del 2025 gli omicidi (tutti i casi di assassinio volontario indipendentemente dal genere della vittima) sono calati complessivamente del 15%, passando dai 335 del 2024 ai 286 dell’anno appena concluso, il numero più basso dell’ultimo decennio.

I dati del Viminale indicano che la flessione riguarda in particolare la fattispecie specifica dei femminicidi, diminuiti del 18% nel 2025 rispetto al 2024. Sono state infatti 97 le donne assassinate lo scorso anno rispetto alle 118 del 2024, alle 120 nel 2023 e alle 130 del 2022. Tra le 97 vittime del 2025 si segnala che 85 sono state uccise per mano di un soggetto riconducibile all’ambito familiare-affettivo, una casistica che segna un -16% rispetto al 2024.