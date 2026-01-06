Task force europea a guida Usa per garantire la pace in Ucraina

Foto: Ansa

Andrea Riccardi 06 gennaio 2026

Gli Stati Uniti sono pronti a sostenere la task force guidata dall’Europa per monitorare il rispetto del cessate il fuoco dopo che Russia e Ucraina avranno firmato il trattato di pace. La bozza del piano è stata finalizzata oggi al vertice di Parigi della "coalizione dei volenterosi" a cui hanno partecipato 35 capi di Stato e di Governo dei Paesi Ue. Ha partecipato anche la delegazione statunitense che ha accennato a impegni vincolanti per proteggere l'Ucraina. La forza multinazionale garantirebbe la "rigenerazione delle forze armate ucraine" e contribuirà a scoraggiare future aggressioni russe. "Ci sarà un sistema di monitoraggio del cessate il fuoco continuo e affidabile. Sarà guidato dagli Stati Uniti con la partecipazione internazionale", si legge nella bozza della dichiarazione.

La forza multinazionale da schierare dopo la fine della guerra fornirebbe "misure di rassicurazione in aria, in mare e sulla terraferma" e sarà guidata dall'Europa ". È prevista la partecipazione degli Stati Uniti con "capacità di intelligence e logistica ”, e “un impegno a supportare la forza in caso di attacco” da parte della Russia. Ci sarebbero anche "impegni vincolanti a sostenere l’Ucraina nel caso di un futuro attacco armato da parte della Russia, al fine di ripristinare la pace”. Tali impegni “possono includere l’uso di capacità militari, supporto logistico e di intelligence, iniziative diplomatiche, l’adozione di sanzioni aggiuntive”. La Russia si è ripetutamente opposta all'intervento della Nato in Ucraina per monitorare la cessazione delle ostilità.

Il Tempo lo aveva già anticipato due giorni fa pubblicato la bozza del piano di pace tra Russia e Ucraina in discussione in questi giorni. Un piano in 20 punti che, al punto 14 riporta: "Forze internazionali saranno dislocate lungo la linea del fronte per monitorare l’attuazione dell’accordo". Accordo che sarà giuridicamente vincolante, come riporta il punto 19, che spiega anche come "l'attuazione sarà monitorata dal Consiglio di Pace, presieduto dal Presidente degli Stati Uniti Donald Trump" è che "Ucraina, Europa. Nato, Russia e Stati Uniti saranno parte di questo processo".