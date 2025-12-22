Prezzi benzina, in vista di Natale scendono ancora le medie alla pompa: i nuovi dati

Foto: Lapresse

I nuovi ribassi delle quotazioni del diesel in Mediterraneo e il rafforzamento del cambio euro/dollaro fanno scendere ancora i prezzi alla pompa nel fine settimana. Stando alla rilevazione di Staffetta Quotidiana, IP ha ridotto di 1 centesimo al litro i prezzi consigliati della benzina e del diesel, Q8 e Tamoil rispettivamente di 1 e 3 centesimi sul diesel.

Le medie dell'Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy, elaborati dalla Staffetta, vedono la benzina self service a 1,691 euro/litro (-7 millesimi, compagnie 1,694, pompe bianche 1,685), diesel self service a 1,645 euro/litro (-9, compagnie 1,647, pompe bianche 1,639). Benzina servito è a 1,833 euro/litro (-8, compagnie 1,874, pompe bianche 1,756), diesel servito a 1,785 euro/litro (-9, compagnie 1,826, pompe bianche 1,708). Gpl servito a 0,688 euro/litro (invariato, compagnie 0,699, pompe bianche 0,677), metano servito a 1,395 euro/kg (+1, compagnie 1,412, pompe bianche 1,381), Gnl 1,212 euro/kg (-1, compagnie 1,214 euro/kg, pompe bianche 1,211 euro/kg).

Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,788 euro/litro (servito 2,056), gasolio self service 1,743 euro/litro (servito 2,014), Gpl 0,830 euro/litro, metano 1,488 euro/kg, Gnl 1,262 euro/kg.