Oroscopo, le Stelle di Branko di lunedì 22 dicembre: tutti i segni

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di lunedì 22 dicembre 2025

Ariete

Sole, Luna e Marte in Capricorno, un trio che spinge alla strategica strutturazione della volontà, verso nuovi inizi. Un reset emotivo che rinnova rapporti e legami attraverso la comprensione e la chiarezza dei sentimenti e delle emozioni, nonostante l’opposizione di Giove-Cancro, che tende a fare luce sull’interiorità. Serve un compromesso tra ambizioni professionali e doveri domestici. Più dolcezza nella coppia. Iniziate in questo periodo un nuovo progetto. Parola chiave, struttura.

Toro

Un giorno illuminante che vi dà chiarezza, avete la sensazione di comprendere filosoficamente la vostra situazione attuale. Urano nel segno continua a mettere dubbi, ma ora con i pianeti in Capricorno vi sentite più stabili. Amore complice, ipotizzate un viaggio a fine anno. Soldi arrivano attraverso possibili nuovi investimenti, contratti, anche con l’estero. Buona energia fisica, continuate ad essere disciplinati nel mangiare. Parola chiave, saggezza.

Gemelli

Siete spinti dai pianeti in più direzioni, Mercurio e Venere in Sagittario vi rendono loquaci, mentre la squadra di pianeti in Capricorno vi spinge a guardarvi dentro, a esaminare meglio contraddizioni, paure, legami nocivi. Giorno intenso in amore, forse liberatorio, tranquillizzante. C’è qualcosa da chiarire in famiglia, faccende economiche anche ereditarie. Siate attenti nella gestione finanziaria. Dieta leggera e disintossicante. Parola chiave, metamorfosi.

Cancro

Giove nel segno vi protegge, ma l’affollamento planetario in Capricorno, segno opposto, stressa i rapporti, il vostro amore potrebbe apparirvi un po’ distante, esigente. Sul lavoro non vi danno pace, documenti, contratti, controlli continui, difendetevi, non è detto che dobbiate essere voi a risolvere le situazioni. Tutelatevi pur mantenedo il rapporto di sempre. Un incontro-confronto oggi farà la differenza. Digestione nervosa, mangiate leggero, con calma. Sera relax. Parola chiave, confine.

Leone

I pianeti in Capricorno fanno luce sulle cose pratiche, lavoro dipendente, mentre Venere in Sagittario irradia allegria. Qualcuno in casa ha bisogno del vostro aiuto e voi naturalmente siete in grado di dare consigli e supporto fisico e psicologico. Sul lavoro, in ufficio, siete vere e proprie macchine da guerra, massima efficienza, Marte in Capricorno vi aiuta a perfezionare la vostra tecnica, ma evitate perfezionismi ossessivi. Esercizio fisico salutare. Parola chiave, dedizione.

Vergine

Un lunedi di dicembre attraversato da momenti di gioia, Sole, Luna, Marte in Capricorno, bellissimo trigono di terra, che esalta piaceri costruttivi e creatività, usate i vostri talenti e non abbiate timore di brillare. Cielo fertile e innamorato, in arrivo per chi è solo l’incontro ideale, mentre il giorno è davvero speciale per chi desidera un figlio. Successo nel lavoro e anche in ambito economico. Parola chiave, creazione.

Bilancia

Tutto quel Capricorno che batte sul vostro settore della famiglia d’origine, delle radici, della casa fisica non può assecondare il vostro bisogno di leggerezza. Il clima è un po’ rigido, potreste sentirvi sotto pressione tra esigenze familiari e decisioni da prendere. Vecchie questioni tornano a galla, anche immobiliari, ristrutturazioni. Forse riuscite a riconciliarvi con una figura familiare del passato. La schiena risente delle responsabilità - un massaggio. Parola chiave, Radici.

Scorpione

Un cielo che accende le vostre capacità strategiche, rende la comunicazione efficace. Passate dal sospetto a un intuitivo discernimento, riuscite a vedere oltre, nella vita sentimentale, come nell’attività, per dar vita ad alleanze utili, trattative, vendite, accordi molto vantaggiosi. In amore, nella coppia, si parla di progetti concreti, acquisto di una casa, investimenti per il futuro. Informazioni fortunate. Avanzate una proposta. Parola chiave, efficacia.

Sagittario

Il cielo si concentra sul vostro settore del denaro e dei talenti personali e viene fuori la vostra forza di concretizzare guadagni con quel Marte in Capricorno e anche Sole e Luna nello stesso segno concentrano l’attenzione sulla sicurezza materiale. Riuscite a esigere ciò che vi spetta. Potrebbe arrivare un aumento per i lavoratori dipendenti. Ma seppure concentrati su conferme economiche, investimenti e piani per il 2026, non perdete la vostra parte spirituale. Parola chiave, valore.

Capricorno

È il vostro momento, protagonisti assoluti, la vostra forza di volontà ha un potere immenso, piantate i semi per il 2026. Efficienti e puntuali, siete imbattibili nel lavoro come nella vita privata. Potete lanciare una sfida nella professione, chiedere una promozione, iniziare una nuova attività, la vostra leadership è indiscutibile. In senso evolutivo l’opposizione di Giove in Cancro vi spinge a non inaridirvi tra potere, denaro e successo, e voi lo sapete bene. Parola chiave, autorità.

Acquario

I pianeti alle spalle rappresentano il ritiro, la preparazione, alla vostra stagione. Un retroscena invisibile, che lavora al superamento di ciò che non ha più ragione di esistere, per preparavi al vostro prossimo futuro. Plutone nel segno partecipa a questa trasformazione. Potreste vivere amori segreti o avere voglia di riflettere da soli. Curate il sonno e cercate di ricordare i sogni di questa notte, potrebbero portarvi messaggi. Parola chiave, introspezione

Pesci

Portano solidità ai vostri sogni i pianeti in Capricorno. Sole, Luna e Marte scaldano il settore delle amicizie, progetti collettivi e anche amore. Marte ha la forza di guidare e lottare per una causa comune, per un programma concreto che aiuti gli altri. È la potenza che struttura la vostra empatia. Amicizie che diventano molto solide. Collaborazioni proficue, intenti collettivi che prendono concretezza. Buone prospettive economiche legate al sociale. Parola chiave, progettualità.