Assalto a La Stampa, perquisizioni ad Askatasuna e nelle case dei ProPal

Di nuovo al centro della cronaca il centro sociale Askatasuna. Il medesimo a cui appartenevano i membri che hanno compiuto l’assalto alla sede del quotidiano La Stampa. La polizia di Stato, infatti, sta eseguendo dall'alba perquisizioni al centro sociale e nelle abitazioni di alcuni suoi frequentatori.

L'operazione è legata proprio all'assalto di alcuni giorni fa da parte di militanti Propal nella redazione del quotidiano che avevano imbrattato muri e riversato del letame fuori dall’edificio. Lo stabile che ospita il centro sociale si trova in corso Regina Margherita, in Borgo Vanchiglia, ed è occupato abusivamente dal 1996.