Prezzi benzina, riprende la discesa dei costi alla pompa. Il forte crollo di dicembre

Tornano subito a scendere, dopo un giorno di quiete, i prezzi dei carburanti alla pompa, con nuovi cali sia delle medie nazionali che sui listini dei prezzi consigliati dei maggiori marchi. In forte ribasso, come dall'inizio di dicembre in modo praticamente ininterrotto, anche le quotazioni internazionali dei prodotti raffinati. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, Eni e IP hanno ridotto di un centesimo al litro i prezzi consigliati di benzina e gasolio.

Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 20mila impianti: benzina self service a 1,705 euro/litro (-4 millesimi, compagnie 1,709, pompe bianche 1,699), diesel self service a 1,662 euro/litro (-5, compagnie 1,665, pompe bianche 1,657). Benzina servito a 1,847 euro/litro (-3, compagnie 1,888, pompe bianche 1,769), diesel servito a 1,802 euro/litro (-4, compagnie 1,842, pompe bianche 1,725). Gpl servito a 0,689 euro/litro (+1, compagnie 0,699, pompe bianche 0,677), metano servito a 1,396 euro/kg (invariato, compagnie 1,412, pompe bianche 1,382), Gnl 1,214 euro/kg (+1, compagnie 1,215 euro/kg, pompe bianche 1,213 euro/kg).

Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,804 euro/litro (servito 2,069), gasolio self service 1,762 euro/litro (servito 2,031), Gpl 0,829 euro/litro, metano 1,487 euro/kg, Gnl 1,268 euro/kg.