Famiglia nel bosco gelata dai giudici, l'ira di Salvini: "Vergogna e sdegno"

Nulla di fatto. La Corte di Appello dell'Aquila si è riservata in merito al ricorso contro la sospensione della potestà genitoriale, decisa dal Tribunale minorile, sulla famiglia che viveva isolata in un bosco di Palmoli, in provincia di Chieti. Nathan e Catherine Trevallion Birmingham restano in attesa di capire cosa succederà. I tre figli della coppia al momento sono ospitati in una struttura a Vasto mentre si rincorrono ricorsi e relazioni degli assistenti sociali che per i bambini oltre a parlare di necessità di tutela dei 'diritti all'infanzia' nei rapporti evidenziano 'igiene personale scarsa e insufficiente" per i piccoli, sottolineando che "le modalità di allontanamento" sono state "tese a non generare nei bimbi alcun trauma".

La difesa dei genitori, rappresentata dagli avvocati Marco Femminella e Danila Solinas è ferma soprattutto su un punto: "mancavano i criteri di emergenza, eccezionalità ed interesse del minore a sostegno dell'ordinanza del Tribunale per i Minorenni dell'Aquila che ha disposto la sospensione della responsabilità genitoriale e il collocamento in casa famiglia dei 3 figli minori della famiglia, una soluzione "che avrebbe potuto avere varie alternative; soprattutto non c'era alcuna emergenza tale da richiedere l'intervento delle forze dell'ordine", sostengono i due legali. Al momento non è ancora stata comunicata ai legali la data della nuova udienza. Il collegio, presieduto da Francesco Filocamo e giudice relatore Carla Ciofani, ha adottato la decisione al termine della udienza documentale che si è svolta da remoto nel pomeriggio.

Una vicenda che colpisce l'opinione pubblica e la politica. "Vergogna e sdegno per dei giudici pavidi che decidono di non decidere, e rischiano di lasciare un trauma per tutta la vita a tre bimbi che vivevano felici con mamma e papà in mezzo alla natura", scrive su X Matteo Salvini vicepremier, ministro e leader della Lega.