Garlasco, serial killer, Mostro di Firenze: le ricerche su Wikipedia degli italiani stregati dal true crime

Jannik Sinner, Papa Francesco, Papa Leone XIV, Lucio Corsi, il 'Macellaio di Plainfield' Ed Gein, Carlos Alcaraz e Papa Giovanni Paolo II: sono questi i protagonisti dell'anno secondo gli italiani su Wikipedia. Tra sport, spiritualità, musica e cronaca nera, il 2025 visto attraverso le ricerche online rivela un Paese curioso, appassionato e attento agli eventi di scena e di storia.

Al primo posto svetta ancora il tennista altoatesino Jannik Sinner con 3.877.370 visite, seguito dal nuovo pontefice Leone XIV (3.025.143 visite) e da Papa Francesco (3.144.224 visite), protagonisti di un anno di transizione nella Chiesa cattolica. La top ten è completata da personaggi dello spettacolo come Lucio Corsi (2.640.402 visite), icona del 75° Festival di Sanremo, e dalla Rai (2.552.962 visite), cuore della televisione italiana, oltre ai giovani talenti del tennis internazionale come Carlos Alcaraz (1.826.086 visite) e da Papa Giovanni Paolo II (1.717.407 visite).

Il true crime conquista anch'esso le ricerche: Ed Gein, il serial killer americano, rimane tra le pagine più consultate con 1.963.923 visite, mentre il Delitto di Garlasco (1.802.455 visite) e il Mostro di Firenze attirano ancora l'attenzione del pubblico italiano, grazie a nuove indagini e a produzioni televisive recenti.

Fuori dalla top 10, spicca San Carlo Acutis, il primo santo millennial, canonizzato quest'anno da Papa Leone XIV, il cui racconto ha conquistato anche il pubblico della serie firmata Martin Scorsese, con oltre 1,6 milioni di visite. I dati, diffusi da Wikimedia Italia, raccontano curiosità e passioni degli italiani ma anche il valore di un sapere libero, costruito giorno dopo giorno dai volontari dell'enciclopedia più famosa del mondo.