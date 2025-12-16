Natale con la neve, le previsioni meteo di Mario Giuliacci: ecco dove e quando

Foto: YouTube Meteo Giuliacci

Pina Sereni 16 dicembre 2025

Torniamo a parlare del tempo che ci accompagnerà durante le festività, un tema che sta suscitando grande interesse perché, come confermato ormai da diversi giorni, l’inverno è pronto a mostrarsi nella sua veste più classica, fatta di freddo e anche di neve. A fornire le previsioni meteo per Natale è il colonnello Mario Giuliacci che aveva anticipato lo scenario con largo anticipo e che ora trova ulteriori conferme nei modelli previsionali.

La neve sarà una delle grandi protagoniste di questo periodo e si presenterà in due fasi ben distinte. La prima è attesa tra martedì e mercoledì, quando le nevicate interesseranno soprattutto le Alpi centro-occidentali, con fiocchi oltre i mille metri di quota. Si tratterà di un assaggio invernale, spiega l'esperto in un video sul canale YouTube MeteoGiuliacci , ma sarà la seconda fase quella più rilevante e attesa, sia per intensità sia per durata. Tra domenica 21 e mercoledì 24 dicembre, vigilia di Natale, infatti, le Alpi saranno interessate da precipitazioni nevose più diffuse e abbondanti, con la neve capace di scendere fino a quote comprese tra gli 800 e i 1000 metri. Anche l’Appennino non resterà del tutto a secco: qualche fiocco potrà cadere lungo tutta la dorsale, da nord a sud, seppur a quote più elevate, attorno ai 1300-1500 metri.

Sul fronte delle temperature, il freddo è già una realtà soprattutto al Centro-Nord, dove le minime continuano a mantenersi sotto i cinque gradi. Secondo Giuliacci, però, l’irruzione fredda più incisiva è attesa tra il 23 e il 25 dicembre, giorno di Natale, quando il calo termico si farà più marcato e coinvolgerà anche le regioni meridionali, regalando un Natale dal sapore decisamente invernale su gran parte della Penisola.

La previsione per le piogge - Non mancheranno nemmeno le piogge, che accompagneranno questa fase dinamica del tempo. È confermata una prima parentesi perturbata attorno a martedì 16, con precipitazioni diffuse su quasi tutto il territorio nazionale, ad eccezione delle zone del medio-basso Adriatico. Nella giornata successiva le piogge tenderanno a concentrarsi soprattutto sulle regioni del Nord-Est e su quelle tirreniche. Una seconda fase piovosa, più estesa e insistente, è invece prevista tra il 20 e il 24 dicembre. In particolare, tra il 21 e il 24 pioverà un po’ ovunque, con fenomeni più abbondanti sulle regioni tirreniche di nord-ovest.

In sintesi, le festività si preannunciano all’insegna di un tempo tipicamente invernale, con freddo, neve in montagna e piogge a tratti diffuse, uno scenario che conferma pienamente la linea previsionale tracciata da Mario Giuliacci nei giorni scorsi.