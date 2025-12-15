MeteoGiuliacci: "Ecco il maltempo". Quando arriva il peggioramento
Dopo la fase stabile garantita dall’anticiclone, l’Italia sarà interessata da una nuova ondata di maltempo con piogge diffuse e nevicate. Un fronte perturbato dal Regno Unito, favorito dallo spostamento verso est dell’alta pressione, porterà nuvole e precipitazioni.
Come previsto dagli esperti del sito meteogiuliacci.it il peggioramento sarà più intenso tra martedì 16 e mercoledì 17 dicembre, soprattutto sulle regioni orientali, con piogge forti in Sicilia, sul Centro tirrenico, nel Nord-Ovest e in particolare in Liguria. Fenomeni più deboli sul versante adriatico. Sulle Alpi tornerà la neve dagli 800–1000 metri. Giovedì 18 il maltempo si attenuerà, ma resteranno nubi e nebbie al Nord. Nel fine settimana il ciclone risalirà verso Sicilia e Calabria, con possibili precipitazioni anche al Nord-Ovest.