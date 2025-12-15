MeteoGiuliacci: "Ecco il maltempo". Quando arriva il peggioramento

Foto: LaPresse

Dopo la fase stabile garantita dall’anticiclone, l’Italia sarà interessata da una nuova ondata di maltempo con piogge diffuse e nevicate. Un fronte perturbato dal Regno Unito, favorito dallo spostamento verso est dell’alta pressione, porterà nuvole e precipitazioni.

