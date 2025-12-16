Garlasco, nuova intercettazione di Alberto Stasi: "Sei minuti". Cosa cambia nei tempi

16 dicembre 2025 a

Nuove intercettazioni, finora inedite, di Alberto Stasi offrono nuovi spunti nel caso di Garlasco. Le la fatte ascoltare Quarta Repubblica, il programma di Nicola Porro su Rete 4. L'ultima risale al 15 novembre 2007, tre mesi dopo il delitto di Chiara Poggi, e riporta le parole del fidanzato della vittima, poi condannato, al suo avvocato Giarda. Entrambi sono davanti alla tv seguendo un programma sulla vicenda. Si parla dei minuti trascorsi tra l’ultimo squillo al telefono della vittima e la chiamata alla Croce Rossa. "Sono sei minuti", chiarisce Stasi col suo legale respingendo l’ipotesi che sia rimasto a lungo nella villetta dopo aver scoperto il corpo senza vita della sua fidanzata, questa la sua versione. "Io sarò rimasto lì davvero pochi secondi, venti o trenta. Ho fatto tutto velocemente: appena ho visto, sono scappato via e ho chiamato quando ero in macchina".

Nel programma vengono ricordate le perplessità sulla telefonata di Stasi ai soccorsi, in cui appare freddo, quasi distante, e non si riferisce alla vittima chiamandola per nome. Stasi nell'intercettazione afferma che è uscito subito dalla casa, è entrato in auto e ha chiamato mentre era "completamente nel panico totale", "non mi ricordavo neanche il numero civico della casa". Il giovane dice all'avvocato di non aver detto "niente di inventato".

Intercettazioni che seguono le telefonate registrate il 23 agosto 2007, fatte ascoltare dalla stessa trasmissione, la settimana precedente. Stasi parla con il padre Nicolae dice si essere finito "nel posto sbagliato al momento sbagliato", ma si dice estraneo: "Sono innocente", ripete più volte. Intercettazioni che forniscono ulteriori elementi, sia per l'analisi dei tempi del delitto in relazione agli alibi, sia per lo stato emotivo dell'unico condannato mentre nella nuova inchiesta si indaga su Andrea Sempio per omicidio in concorso con terzi o con lo stesso Stasi.