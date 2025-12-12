Meteo Natale, le previsioni di Giuliacci: "Freddo in due fasi". I giorni gelidi

Foto: Unsplash

Due fasi gelide: ecco cosa ci aspetta nei prossimi giorni nelle previsioni meteo di Natale del colonnello Mario Giuliacci. Nei prossimi giorni il tempo sull’Italia si presenterà piuttosto variabile e a tratti movimentato. Fino a domenica saranno le nebbie a dominare la scena, soprattutto sulle pianure del Centro-Nord, dove potranno risultare fitte e persistenti nelle ore più fredde. A partire dal 16 dicembre, però, la situazione cambierà sensibilmente: è infatti atteso il ritorno delle piogge su gran parte del Paese. Le precipitazioni risulteranno più diffuse e consistenti al Nord-Ovest, lungo le regioni tirreniche e al Sud, mentre saranno più scarse sulle regioni affacciate sull’Adriatico.

Un capitolo significativo riguarda le nevicate. Secondo le indicazioni fornite dall'esperto in un video sul canale YouTube MeteoGiuliacci la fase tra il 20 e il 24 dicembre potrebbe risultare particolarmente interessante per gli appassionati. Le Alpi centro-occidentali vedranno nevicate anche abbondanti, inizialmente a quote medio-alte, poi in calo fino intorno ai mille metri con l’arrivo dell’aria più fredda. La neve raggiungerà anche l’Appennino centro-settentrionale, dove si potrà scendere fino a quote intorno ai 1300 metri. Al Sud non sono attese nevicate rilevanti, ma non si esclude qualche fiocco sulle cime più elevate come Etna e Vesuvio.

Intorno al 20 dicembre è previsto un calo termico più deciso: il clima diventerà freddo e pungente e un nuovo impulso perturbato porterà altre piogge sulla Liguria, sulle regioni tirreniche e su buona parte del Sud. Complessivamente, quindi, la seconda metà del mese si preannuncia dinamica, con frequenti passaggi perturbati e un generale ritorno del freddo invernale.