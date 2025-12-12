E la Cisl non ci sta. Fumarola: "La Manovra va cambiata, non cancellata. Domani in piazza a Roma"

Foto: Ansa

Angela Bruni 12 dicembre 2025 a

a

a

"Migliorare la manovra, costruire un Patto". È lo slogan della manifestazione che la CISL terrà domani sabato 13 dicembre a Roma, in Piazza Santi Apostoli, a partire dalle ore 9, 30, all'interno del 'Cammino della Responsabilità', la campagna di mobilitazione con cui la Confederazione di via Po ha attraversato in queste settimane tutto il Paese per sostenere le richieste di modifica alla legge di bilancio e rilanciare il 'patto sociale' su lavoro, crescita, coesione. All'iniziativa parteciperanno numerose delegazioni di lavoratori, pensionati, delegati, quadri e dirigenti delle Federazioni, delle regioni e territori provenienti da tutta Italia.

Il programma della giornata prevede l'intervento sul palco di delegati, delegati e pensionati della Cisl, in rappresentanza delle diverse categorie e le conclusioni, in tarda mattinata, della Segretaria Generale della Cisl, Daniela Fumarola. "Saremo in piazza per ribadire ciò che va cambiato nella legge di bilancio, che per noi deve rappresentare il primo tassello di un Accordo neo concertativo tra Governo e parti sociali su lavoro, crescita e coesione. L'Italia deve rilanciare le politiche di sviluppo in vista della conclusione del PNRR nel 2026. Quando verrà meno il principale volano degli investimenti pubblici, dovremo avere una strategia solida e condivisa per dare forza e continuità a politiche di sviluppo e di coesione, innovazione, sicurezza, qualità e stabilità dell'occupazione, assumendo impegni reciproci e utilizzando bene ogni euro a disposizione. Siamo convinti che sarebbe un errore non percorrere la strada del dialogo in una fase così complessa. Sul patto si misura il reale riformismo delle istituzioni e delle forze sociali.