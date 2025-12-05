Tatiana Tramacere, bomba Tg1: l'ultimo video e la fuga, cosa è successo

05 dicembre 2025 a

a

a

Video esclusivi del Tg1 sul caso di Tatiana Tramacere, la ragazza scomparsa per 10 giorni a Nardò e trovata viva oggi. Sui social del tg diretto da Gian Marco Chiocci le prime immagini della minuscola abitazione (stanza da letto, bagno e cucina) di Dragos, l'amico della ragazza. "Ecco la mansarda dove è stata ritrovata Tatiana Tramacere, la ragazza scomparsa a Nardò", scrive il Tg1, mentre mostra le immagini della casa dell'operaio. "Stiamo entrando nell'appartamento che Dragos aveva preso in affitto - spiega l'inviato - un appartamento minuscolo, meno di 50 metri quadri. C'è disordine ovunque, un computer su una specie di scrivania, panni stesi sul divano. E poi il cucinino, un tavolo con mozziconi di sigarette, stoviglie sporche, segno che sono stati consumati dei pasti. Disordine anche nel piccolo bagno, con i panni dell'operaio a terra. Qui è stata ritrovata Tatiana, viva ma in stato confusionale - chiusa in questi pochi metri quadri - dai Carabinieri entrati per un sopralluogo".

Ritrovata dopo 10 giorni: cosa è successo a Tatiana, scomparsa a Nardò

I social del telegionale mostrano anche le ultime immagine di Tatiana prima della scomparsa: è il 24 novembre e la giovane è visibile insieme all'amico prima di entrare nel palazzo.

Caso #Tatiana: ecco il video della ragazza insieme all'amico prima di entrare nel palazzo e scomparire. È il 24 novembre.#Tg1 pic.twitter.com/nUPWQ0INBn — Tg1 (@Tg1Rai) December 5, 2025

Ecco la mansarda dove è stata ritrovata #Tatiana Tramacere, la ragazza scomparsa a #Nardò.

Era nella casa dell’operaio che ora dice: “ha organizzato tutto lei, si è fidata di me”.#Tg1 pic.twitter.com/m2FMbzKWvZ — Tg1 (@Tg1Rai) December 5, 2025

"Questa notte presso il comando dei carabinieri di Lecce ho riferito tutti i fatti che riguardano la mia persona e la scomparsa di Tatiana. In particolare confermo che: il forte sentimento reciproco tra me e Tatiana che si è consolidato di fatto in questi giorni non mi ha fatto ben comprendere le conseguenze, anche di natura pubblica, derivanti da questa nostra avventura, che ripeto era di comune accordo. Ho voluto tutelare Tatiana nelle sue scelte personali di cambiare vita", sono le parole lette in un messaggio per le tv da Gheormescu, "abbiamo trascorso questi undici giorni bene. Sereni. Tra di noi c'è affetto. Io non ho obbligato Tatiana a rimanere, era anche sua volontà farlo", ha precisato. Il trentenne ieri sera ai carabinieri aveva già detto che era "stata lei ad organizzare tutto e a chiedermi di aiuto". I due sono stati sentiti nuovamente dagli inquirenti.