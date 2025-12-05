Tatiana Tramacere, ritrovata dopo 10 giorni: cosa è successo alla ragazza scomparsa a Nardò

Foto: Ansa

"È stato un regalo di Natale, l'abbiamo ritrovata sana e salva". Così il padre di Tatiana Tramacere, parlando con i giornalisti fuori dalla sua abitazione a Nardò, in provincia di Lecce. La ragazza, scomparsa dallo scorso 24 novembre, è stata ritrovata oggi in buone condizioni di salute. "Non ho ancora sentito Tatiana, stiamo aspettando, suo fratello è con lei. Dovrebbe tornare stasera a casa, speriamo"., ha detto. Al 30enne Dragos Gheromescu, su cui sono in corso indagini al fine di delineare eventuali responsabilità nei fatti, "non dico niente, sarà la legge a fare il suo dovere", ha aggiunto l'uomo.

Tramacere era in uno stanzino attiguo alla mansarda dove vive l'amico 30enne che era stato l'ultimo a vederla. La giovane è stata accompagnata all'ospedale Vito Fazzi di Lecce per accertamenti. Dal primo momento del ritrovamento è sembrata in ''apparente buono stato di salute'', come ha reso noto il comandante provinciale dei carabinieri, generale Andrea Siazzu.

La vicenda potrebbe prendere una piega diversa da quella, drammatica, immaginata negli ultimi giorni e nelle ultime ore. Secondo quanto si apprende da fonti investigative la permanenza in quel locale potrebbe non essere stata forzata. "Adesso lasciateci lavorare per comprendere se la ragazza era in uno stato di costrizione o di sua volontà", le parole del colonnello Siazzu.

Gheromescu, poco prima del ritrovamento, era stato portato in caserma dai carabinieri e "al momento non è in stato di fermo". I carabinieri oggi avevano sequestrato il telefono cellulare del giovane. Non è chiaro se sia indagato. La Procura di Lecce aveva aperto un fascicolo di indagine a carico di ignoti per istigazione al suicidio probabilmente per facilitare gli accertamenti e l'inchiesta.