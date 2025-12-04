Ue contro Meta: WhatsApp rischia il blocco per le IA? Parte l'indagine dell'antitrust
La Commissione europea ha avviato un’indagine antitrust formale per valutare se la nuova politica di Meta sull’accesso dei fornitori di intelligenza artificiale a WhatsApp possa violare le norme UE sulla concorrenza. La nuova politica di Meta, annunciata nell’ottobre 2025, vieta ai fornitori di intelligenza artificiale di utilizzare uno strumento che consente alle aziende di comunicare con i clienti tramite WhatsApp, la “WhatsApp Business Solution”, quando l’intelligenza artificiale è il servizio principale offerto.
Le aziende possono comunque utilizzare strumenti di intelligenza artificiale per funzioni ausiliarie o di supporto, come l’assistenza clienti automatizzata offerta tramite WhatsApp. La Commissione teme che tale nuova politica possa impedire ai fornitori terzi di intelligenza artificiale di offrire i propri servizi tramite WhatsApp nello Spazio economico europeo.
WhatsApp — spiega la Commissione in una nota — consente alle aziende di comunicare con i propri clienti attraverso la piattaforma. Diversi fornitori di intelligenza artificiale offrono l’accesso ai propri assistenti tramite WhatsApp, consentendo agli utenti di interagire con l’intelligenza artificiale conversazionale direttamente all’interno dell’app per attività come rispondere a domande, generare contenuti o accedere all’assistenza clienti.