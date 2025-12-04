Social media, l'Australia li vieta ai minori di 16 anni

04 dicembre 2025 a

Le piattaforme di social media dovranno segnalare mensilmente il numero di account di minori chiusi una volta che l'Australia inizierà ad applicare il limite di età di 16 anni dalla prossima settimana. L'ha reso noto la ministra delle Comunicazioni Anika Wells. Facebook, Instagram, Kick, Reddit, Snapchat, Threads, TikTok, X e YouTube rischiano multe fino a 50 milioni di dollari australiani (28,33 milioni di euro) a partire dal 10 dicembre se non adotteranno misure ragionevoli per rimuovere gli account dei minori australiani di età inferiore ai 16 anni. Il servizio di live streaming Twitch è stato aggiunto all'elenco delle piattaforme con limiti di età meno di due settimane fa. L'11 dicembre, il Commissario australiano per la sicurezza elettronica invierà alle 10 piattaforme una comunicazione in cui richiederà informazioni sul numero di account rimossi. Seguiranno comunicazioni mensili per 6 mesi.

"Il governo riconosce che la verifica dell'età può richiedere diversi giorni o settimane per essere completata in modo equo e accurato", ha detto Wells al National Press Club of Australia. "Tuttavia, se eSafety identifica violazioni sistematiche della legge, le piattaforme saranno soggette a multe", ha aggiunto. L'autorità di regolamentazione eSafety ha affermato che un tribunale applicherà la pena massima se la piattaforma ha commesso violazioni ripetute.

Google ha dichiarato che chiunque in Australia abbia meno di 16 anni verrà disconnesso dalla sua piattaforma YouTube a partire dal 10 dicembre e perderà le funzionalità accessibili solo ai titolari di account, come le playlist. Google determinerà l'età dei titolari di account YouTube sulla base dei dati personali contenuti negli account Google associati e di altri segnali. "Abbiamo sempre affermato che questa legislazione affrettata fraintende la nostra piattaforma, il modo in cui i giovani australiani la utilizzano e, soprattutto, non mantiene la promessa di rendere più sicura la navigazione online dei bambini", ha affermato Google in una dichiarazione. Meta, proprietaria di Facebook, Instagram e Threads, ha dichiarato che i minori sospetti saranno rimossi da tali piattaforme a partire da giovedì. I titolari di account di età pari o superiore a 16 anni che sono stati erroneamente rimossi possono contattare Yoti Age Verification e verificare la loro età fornendo un documento d'identità rilasciato dal governo o un video selfie, ha affermato Meta.