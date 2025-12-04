Catania, l'errore choc: consegnato il defunto sbagliato alla famiglia dopo uno scambio di salme

Foto: Lapresse

Luigi Frasca 04 dicembre 2025 a

a

a

È bufera sull’Azienda sanitaria provinciale di Catania dopo quanto accaduto all’ospedale Maria Santissima Addolorata di Biancavilla, paese nel Catanese dove, a casa dei familiari a lutto, è stata portata la bara con all’interno il defunto “sbagliato”. Uno scambio avvenuto all’ospedale, dove si sono verificati due decessi nelle stesse ore. Una delle due salme doveva essere riconsegnata ai familiari, mentre l’altra era in attesa del nulla osta per essere affidata ai parenti. Per un grossolano errore c’è stato lo scambio dei cadaveri, che addirittura sono stati vestiti con gli indumenti scelti dai familiari, l’uno con gli abiti dell’altro.

“Canzone non religiosa”: l'asilo cancella il Natale cristiano, insorge la Sardone

La bara è stata quindi trasportata a casa dei familiari che, solo dopo diverse ore, si sono resi conto che non si trattava del loro congiunto. Inevitabili lo sgomento e il caos. A quel punto, la salma “sbagliata” è stata riportata nella camera mortuaria dell’ospedale Maria Santissima Addolorata dove vi era anche l’altra e dove si è dovuto procedere anche al cambio dei vestiti e riportare l’ordine.

La bomba della perizia sulle unghie di Chiara Poggi: “Il dna è di Andrea Sempio”

Per il segretario provinciale del Pd, Giuseppe Pappalardo, è “un fatto estremamente grave che colpisce nel profondo la dignità delle persone e delle famiglie coinvolte. È inaccettabile che in una struttura sanitaria pubblica possano verificarsi errori del genere, soprattutto in un contesto in cui il rispetto del defunto e il sostegno ai parenti dovrebbero rappresentare una priorità assoluta. Chiediamo che l’Asp di Catania avvii immediatamente una verifica interna rigorosa, individui le responsabilità e metta in campo tutte le misure necessarie affinché episodi simili non possano più ripetersi. Il Pd provinciale – conclude Pappalardo – seguirà con la massima attenzione l’evoluzione dei fatti, affinché si faccia chiarezza su quanto accaduto”.