Garlasco, la bomba della perizia sulle unghie di Chiara Poggi: “Il dna è di Andrea Sempio”

È di Andrea Sempio il dna sulle unghie di Chiara Poggi. A scriverlo sulla perizia di 94 pagine è la genetista Denise Albani, nominata dal giudice delle indagini preliminari di Pavia Daniela Garlaschelli per l'incidente probatorio. La perizia arriva alle medesime conclusioni a cui erano arrivati il professor Carlo Previderè e la professoressa Pierangela Grignani, chiamati dalla Procura per la consulenza genetica che ha dato il via all'inchiesta su Andrea Sempio, indagato per l'omicidio in concorso della ventiseienne, andato in scena a Garlasco il 13 agosto 2007. Per gli inquirenti la perizia odierna annulla la precedente del professor Francesco De Stefano, effettuata nel 2014.

Ecco che cosa emerge dal lavoro della Albani: "Dalla valutazione dell’aplotipo misto parziale in singola replica non consolidato Y428 – MDX5 e dalla comparazione con gli aplotipi delle P.O.I. è emersa l’esclusione di tutti i soggetti di interesse a eccezione di SEMPIO Andrea (e di tutti i soggetti di sesso maschile imparentati con lo stesso per via patrilineare), risultato non escluso quale contributore alla traccia su 12 dei 12 loci tipizzati. Data l’evidenza e la presenza di un contributore sconosciuto non imparentato con la P.O.I., l’ipotesi H1 che SEMPIO Andrea (e tutti i soggetti imparentati con lo stesso per via patrilineare) abbia contribuito alla traccia Y428 – MDX5 è approssimativamente da 476 a 2153 volte più probabile rispetto all’ipotesi H2 secondo cui due soggetti ignoti di sesso maschile non imparentati con la P.O.I. abbiano contribuito alla traccia mista di interesse. Tali valori di LR si traducono, rispettivamente, in un supporto che va da moderatamente forte a forte (sulla base della popolazione di riferimento) all’ipotesi che SEMPIO Andrea (e tutti i soggetti imparentati con lo stesso per via patrilineare) abbia contribuito alla traccia Y428 – MDX5. - dalla valutazione dell’aplotipo misto parziale in singola replica non consolidato Y429 – MSX1 e dalla comparazione con gli aplotipi delle P.O.I. è emersa l’esclusione di tutti i soggetti di interesse a eccezione di SEMPIO Andrea (e di tutti i soggetti di sesso maschile imparentati con lo stesso per via patrilineare), risultato non escluso quale contributore alla traccia su 10 dei 10 loci tipizzati. Data l’evidenza e la presenza di un contributore sconosciuto non imparentato con la P.O.I., l’ipotesi H1 che SEMPIO Andrea (e tutti i soggetti imparentati con lo stesso per via patrilineare) abbia contribuito alla 91Tribunale di Pavia – Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari Dott.ssa Daniela GARLASCHELLI Procedimento Penale nr. 642/2025 R.G.N.R. – Procedimento Penale nr. 1099/2025 R.G.G.I.P. traccia Y429 – MSX1 è approssimativamente da 17 a 51 volte più probabile rispetto all’ipotesi H2 secondo cui due soggetti ignoti di sesso maschile non imparentati con la P.O.I. abbiano contribuito alla traccia mista di interesse. Entrambi i valori di LR si traducono in un supporto moderato all’ipotesi che SEMPIO Andrea (e tutti i soggetti imparentati con lo stesso per via patrilineare) abbia contribuito alla traccia Y429 – MSX1".

Ed ancora: "Per concludere, questo Perito - scrive Albani - ritiene che una corretta valutazione degli esiti dei calcoli biostatistici in parola con supporto moderatamente forte/forte e moderato circa la contribuzione di SEMPIO Andrea (e di tutti i soggetti imparentati con lo stesso per via patrilineare) alle tracce Y428 – MDX5 e Y429 – MSX1 debba necessariamente tenere conto di tutte le “proprietà intrinseche” che caratterizzano gli aplotipi oggetto di comparazione, delle molteplici criticità riscontrate nella disamina degli atti e delle limitazioni in termini di conoscenze e applicativi attualmente disponibili nella comunità scientifica internazionale per le valutazioni biostatistiche (uno fra tutti l’assenza di un database che contempli la popolazione locale d’interesse). L’analisi del cromosoma Y non consente di addivenire a un esito di identificazione di un singolo soggetto, anche qualora i risultati siano completi, consolidati e attribuibili a una singola fonte".