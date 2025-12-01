MeteoGiuliacci: "Un ciclone dietro l'altro". Dove arriva il maltempo
L’inizio di dicembre sarà dominato dal maltempo come sottolineato dal sito meteogiuliacci.it. Arrivano una serie di perturbazioni che interesseranno gran parte d’Italia per quasi l’intera settimana.
Martedì 2 dicembre: il primo ciclone perderà forza ma manterrà instabilità, con piogge possibili su Lazio, Abruzzo, Campania e Puglia. Altrove nubi irregolari ma senza fenomeni rilevanti.
Mercoledì 3 dicembre: un nuovo ciclone raggiungerà l’Italia, colpendo prima la Sardegna e poi il Nord-Ovest, con piogge su Valle d’Aosta, Piemonte e Liguria occidentale. Nevicate sulle Alpi occidentali dai 900–1000 metri. Sul resto del Paese nuvoloso con deboli precipitazioni isolate.
Giovedì 4 dicembre: un ciclone nordafricano porterà maltempo intenso su Puglia, Calabria ionica e Basilicata. Altrove condizioni più stabili, salvo piogge deboli in Piemonte e Liguria.
Venerdì 5 dicembre: una perturbazione dalla Francia punterà verso la Sardegna, portando piogge su Nord-Ovest, versante tirrenico e isola.
Nel fine settimana sono attesi i primi segnali di miglioramento.