MeteoGiuliacci: "Un ciclone dietro l'altro". Dove arriva il maltempo

Foto: LaPresse
L’inizio di dicembre sarà dominato dal maltempo come sottolineato dal sito meteogiuliacci.it. Arrivano una serie di perturbazioni che interesseranno gran parte d’Italia per quasi l’intera settimana.

Martedì 2 dicembre: il primo ciclone perderà forza ma manterrà instabilità, con piogge possibili su Lazio, Abruzzo, Campania e Puglia. Altrove nubi irregolari ma senza fenomeni rilevanti.

Mercoledì 3 dicembre: un nuovo ciclone raggiungerà l’Italia, colpendo prima la Sardegna e poi il Nord-Ovest, con piogge su Valle d’Aosta, Piemonte e Liguria occidentale. Nevicate sulle Alpi occidentali dai 900–1000 metri. Sul resto del Paese nuvoloso con deboli precipitazioni isolate.

Giovedì 4 dicembre: un ciclone nordafricano porterà maltempo intenso su Puglia, Calabria ionica e Basilicata. Altrove condizioni più stabili, salvo piogge deboli in Piemonte e Liguria.

Venerdì 5 dicembre: una perturbazione dalla Francia punterà verso la Sardegna, portando piogge su Nord-Ovest, versante tirrenico e isola.
Nel fine settimana sono attesi i primi segnali di miglioramento.

