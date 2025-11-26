MeteoGiuliacci: "Comanda il freddo". Quando arriva il peggioramento

Cerca
Foto: LaPresse
Dopo alcuni giorni di maltempo, l’Italia vivrà un weekend di transizione: sabato 29 novembre sarà caratterizzato da un temporaneo aumento della pressione atmosferica, con cieli sereni su quasi tutta la penisola, salvo qualche fenomeno tra Calabria e Sicilia. Le temperature resteranno, però, basse per via dei venti settentrionali. Come decritto sul sito meteogiuliacci.it la tregua sarà breve: a livello europeo sono in formazione nuovi cicloni atlantici diretti verso il Mediterraneo.

 

 

 

Da domenica 30 novembre il tempo peggiorerà rapidamente, con piogge su Piemonte, Liguria e alta Toscana e nevicate intense sulle Alpi dai 1000–1200 metri, in calo con l’arrivo di aria più fredda. Il maltempo si estenderà poi al Centro-Nord e alla Campania, aprendo una nuova fase perturbata che proseguirà anche a inizio dicembre, con l’arrivo di altre perturbazioni.

