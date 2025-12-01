Garlasco, scontro sulle foto di Sempio e delle Cappa nel giorno dell'omicidio: cosa mostrano

Foto: Ansa

Sta scatenando un certo dibattito online la pubblicazione di alcune foto risalenti al 13 agosto 2007, il giorno dell'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco. Mostrano qual pomeriggio Andrea Sempio davanti alla villetta di via Pascoli, ma anche la zia della vittima con le figlie, le gemelle Paola e Stefania Cappa, e Giuseppe Sempio, padre di Andrea oggi indagato per corruzione. Foto già note agli inquirenti ma che, fuori contesto sui social, contribuiscono a rimestare le acque e a rafforzare le convinzioni dei colpevolisti nei confronti dell'amico di Marco Poggi.

Sempio e il rebus del movente. Dal "segreto indicibile" alle avances

Tuttavia, "queste foto sono la miglior prova della versione di Andrea Sempio" ha dichiarato l’avvocato Liborio Cataliotti, difensore di Sempio. "Disse esattamente di essere passato una prima volta davanti alla villetta e di non essersi fermato. Aveva visto un gruppo di persone fuori dall’abitazione di Garlasco di Chiara Poggi (…) poi era tornato con suo padre per verificare cosa fosse successo", afferma l'avvocato a Fanpage osservando che gli scatti siano coerenti con il racconto del proprio assistito. A Vigevano ci sarebbe andato al mattino, come proverebbe il famoso e controverso scontrino del parcheggio, tanto che Cataliotti spera che "vengano trovate anche le immagini della piazza di Vigevano di quel giorno. Notiamo tanta attenzione in termini accusatori e non altrettanti in ottica difensiva".