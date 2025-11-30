Garlasco, vortice di telefonate e sms tra Sempio e Procura: "Contatti anomali", le 48 ore sotto la lente

Angela Bruni 30 novembre 2025 a

Telefonate, chiamate senza risposta, sms, tutti contatti definiti "anomali" in due giorni chiave per le indagini sul delitto di Garlasco che vennero aperte nel 2017, dieci anni dopo l'omicidio di Chiara Poggi. Contatti tra polizia giudiziaria e l'indagato Andrea Sempio, oggi tornato al centro della nuova inchiesta, che la Procura di Brescia nel fascicolo sulla presunta corruzione dell'ex procuratore di Pavia Mario Venditti definisce "anomali" ma forse la traccia di una "trattativa", scrive il Corriere della sera. Tasselli che si aggiungono ai biglietti trovati in casa Sempio - Giuseppe, il padre, è indagato - i contanti prelevati dalla famiglia e le dichiarazioni degli avvocati sui compensi.

Il Corsera riporta che due settimane fa gli inquirenti hanno chiesto conto al carabiniere Silvio Sapone, ex capo della squadra di pg di Pavia, "non solo della telefonata ricevuta dall’indagato Andrea Sempio alle 17.30 di domenica 22 gennaio 2017 durata oltre 5 minuti (315 secondi), ma anche di quattro chiamate sul cellulare di Sempio effettuate il giorno prima da un ignoto interlocutore dal telefono fisso della Procura di Pavia. Tutte senza risposta. In mezzo alcune chiamate, sempre rimaste mute, di Sapone dal suo cellulare privato".

Sapone afferma che non ricorda il motivo di quelle telefonate venti giorni prima della convocazione dell’indagato per l’interrogatorio, in un frangente in cui non risultano atti da notificare o comunicazioni previste tra investigatori e indagato.

Il quotidiano riporta svariate chiamate, molte delle quali senza risposta, tra l’utenza fissa della Procura, il telefonino di Sempio, il cellulare di Sapone, chiamate tra Sempio e i suoi legali Massimo Lovati e Federico Soldan, e ancora tra l'indagato e Sapone. Il tutto in due giorni di contatti frenetici di cui le persone interrogate - Soldani, Lovati e Sapone - hanno affermato di non ricordare il motivo..