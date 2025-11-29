Il Capo di Stato maggiore: "In Ucraina si combattono tre tipi di guerra"

Foto: Ansa

Angela Bruni 29 novembre 2025

"In Ucraina si combatteno tre tipi di guerra''. Lo ha detto Carmine Masiello, Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, intervenendo agli Stati Generali della Ripartenza a Bologna. ''Si combatte una guerra di tipo convenzionale - ha spiegato Masiello - Carri armati, artiglierie, armi contraeree sono cose che per trent'anni sono state dimenticate completamente e ipo-finanziate, se non, non finanziate, perché non servivano nelle Operazioni di pace. Le trincee sono cose della Prima guerra mondiale, anche noi le avevamo dimenticate, mi riferisco a tutti gli eserciti occidentali. Abbiamo dovuto ricominciare ad addestrarci al combattimento nelle trincee'', contro la disinformazione, perché siamo continuamente sottoposti a manipolazioni informative, non soltanto sui social, ad azioni, da parte probabilmente russa, con i droni, che in tutta Europa stanno creando problemi. Tutto questo serve a destabilizzare l'opinione pubblica''.

''La guerra non è un problema solo dei militari. Ce lo ricorda la Costituzione, che ci dice che la difesa della patria è sacro dovere di ogni cittadino. Se i militari vanno in guerra, è l'Italia che va in guerra. Non è ipotizzabile che questa funzione possa essere delegata. Su questo l'opinione pubblica deve riflettere'', ha aggiunto Masiello.