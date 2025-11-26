Famiglia nel bosco, nuovi avvocati per il ricorso. Roccella: "Togliere i figli deve essere l'extrema ratio"

26 novembre 2025 a

Troppe ingerenze esterne e la ferma volontà della famiglia di non accettare aiuti e mediazioni. L'incarico che era di Giovanni Angelucci, l'avvocato che questa mattina ha annunciato di aver rimesso il mandato difensivo della famiglia che vive nel bosco a Palmoli, è ora nelle mani degli avvocati Marco Femminella e Danila Solinas del foro di Chieti. Stanno preparando il ricorso in vista della scadenza del 29 novembre, contro l'ordinanza del Tribunale dei Minori dell'Aquila che nei giorni scorsi ha disposto che i tre figli della coppia venissero collocati in una casa famiglia. Tempi brevi, mentre i piccoli sono in una casa famiglia.

La vicenda divide l'Italia. "Togliere i bambini a una famiglia deve essere sempre l'extrema ratio", ha sottolineato la ministra della Famiglia Eugenia Roccella parlando a "Ping Pong", su Rai Radio1. "Lo si può fare solo davanti a un rischio reale e grave: pericolo di vita, malnutrizione pesante, incuria sanitaria. Non certo per questioni minori. Dall'ordinanza emerge che il motivo sarebbe la scarsa socializzazione fra pari: ma il legame con madre e padre è molto più importante", ha aggiunto la ministra: "Mi sembra si sottovaluti enormemente il trauma dell'allontanamento. Il ministro Nordio ha chiesto tutta la documentazione: servirà per valutare se avviare un'ispezione. Viviamo in una cultura che ha depotenziato il valore della famiglia. Dobbiamo rimetterla al centro e sostenere i genitori in difficoltà, non sottrarre i figli".

Intanto si registrano le parole enigmatiche di don Pieralbert, parroco di Palmoli: "Voglio prendere liberamente le distanze da questa cosa, io non voglio proprio esprimermi ed è ciò che sto dicendo a tutti quelli che mi chiamano. La verità farà il suo corso", dice all'Adnkronos.