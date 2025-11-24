Cerca
Famiglia nel bosco, il ministero assicura: "Obbligo scolastico rispettato"

Famiglia nel bosco, continua l'odissea dei due bambini sottratti ai genitori in seguito a una decisione del Tribunale dei minori. I due fratellini si trovano ora all'interno di una casa-famiglia dopo essere stati sottratti ai propri genitori che vivono in una casa nel bosco di Palmoli, in provincia di Chieti in Abruzzo.

 

 

 

"Al Ministero risulta regolarmente espletato l'obbligo scolastico attraverso l'educazione domiciliare legittimata dalla Costituzione e dalle leggi vigenti e tramite l'appoggio a una scuola autorizzata. La conferma è arrivata dal dirigente dell'istituto scolastico di riferimento per il tramite dell'ufficio scolastico regionale". Così in una nota il Ministero dell'Istruzione e del Merito.

