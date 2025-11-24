Famiglia nel bosco, il ministero assicura: "Obbligo scolastico rispettato"

24 novembre 2025 a

Famiglia nel bosco, continua l'odissea dei due bambini sottratti ai genitori in seguito a una decisione del Tribunale dei minori. I due fratellini si trovano ora all'interno di una casa-famiglia dopo essere stati sottratti ai propri genitori che vivono in una casa nel bosco di Palmoli, in provincia di Chieti in Abruzzo.

Famiglia nel bosco, il vero nodo non è la scuola: cosa dicono gli atti

"Al Ministero risulta regolarmente espletato l'obbligo scolastico attraverso l'educazione domiciliare legittimata dalla Costituzione e dalle leggi vigenti e tramite l'appoggio a una scuola autorizzata. La conferma è arrivata dal dirigente dell'istituto scolastico di riferimento per il tramite dell'ufficio scolastico regionale". Così in una nota il Ministero dell'Istruzione e del Merito.