Manovra: modifiche su banche e affitti brevi. FI, su aumento Irap serve nuovo tavolo

"Ieri abbiamo maturato la volontà di chiedere un ulteriore contributo alle grandi banche, quelle con un certo fatturato, quindi non le piccole banche", dice Matteo Salvini. All'indomani del vertice a Palazzo Chigi rivendica quella che da settimana è uno degli obiettivi della Lega: "Visto che finiranno l'anno con 50 miliardi di guadagni, non penso che mezzo punto di Irap in più rovinerà le loro feste di Natale e di Capodanno", è il ragionamento. È caccia alle coperture per le modifiche da apportare alla manovra. Una delle ipotesi al vaglio è la possibilità di aggiungere un ulteriore mezzo punto percentuale all'aumento dell'Irap di 2 punti su banche e assicurazioni già previsto dalla manovra. Ma l'ulteriore intervento sulle banche, rischia di far salire nuovamente la tensione con Forza Italia, che ritiene necessario, prima di intervenire, un nuovo confronto con l'Abi.

"Antonio Tajani, presente ieri al vertice, è stato chiaro", rimarca il capogruppo alla Camera Paolo Barelli: "ha detto che siccome l'aumento di 2 punti era figlio di una interlocuzione, bisogna interloquire di nuovo. Noi siamo contro sulle tasse sugli extraprofitti. Bisogna mettersi al tavolo e discutere". Anche se, anche FI ammette che l'ulteriore "sacrificio" potrebbe essere necessario per finanziare le modifiche: "Forza Italia - ancora Barelli - è per eliminare l'articolo 18, con la doppia tassazione sui dividendi della società". Gli azzurri danno già per incassata la cancellazione dell'Irap per le società non finanziarie, "ora vediamo - prosegue - dove troveranno le coperture. Il contributo di banche e assicurazioni era stato stabilito dopo un dialogo che c'è stato con banche e assicurazioni e può essere politicamente giustificato, per le società non finanziare, no. E quello penso sia stato ottenuto".

Per le coperture si affacciano anche nuove possibilità, oltre a quello della tassa (al 12,5 o al 13%, a seconda delle proposte) sull'oro da investimento, alla tassa da 2 euro sui piccoli pacchi, provenienti soprattutto dalla Cina, che servirebbe anche a contrastare l'ultra fast fashion (sono come "l'invasione delle cavallette", dice il ministro Adolfo Urso, ribadendo che occorre prendere misure a livello europeo, o intanto a livello nazionale), Fratelli d'Italia ha proposto la tassazione sulle transazioni finanziarie, la cosiddetta Tobin Tax. A riguardo si mostra freddo il viceministro dell'Economia Maurizio Leo: "In altri Paesi c'è. Vedremo. È un tema sul quale francamente manterrei la situazione attuale, ma vediamo cosa potrà accadere". Di certo il caposaldo resta che per le modifiche bisogna indicare le coperture. "Abbiamo detto che partiamo da 18,7 miliardi e dobbiamo chiudere a 18,7 miliardi", ribadisce Leo, che apre però all'intervento sui dividendi chiesto da FI: "sicuramente abbassare la soglia" delle partecipazioni qualificate, "vediamo come venire incontro alle ulteriori richieste, ad esempio dire se il costo della partecipazione non supera un certo ammontare o vedere se la partecipazione è detenuta per un lasso temporale ampio".

Altro capitolo è quello della casa. Sugli affitti brevi, il punto di caduta potrebbe essere limitare l'aumento della cedolare secca al 26% a chi svolge una attività a tempo piano, con più di tre immobili (la manovra lo prevede anche per chi ne affitta uno solo, la normativa precedente arriva a cinque). "C'è totale convergenza su alcuni punti", sottolinea Salvini a questo proposito: "ridurre quello che era stato ipotizzato come un aumento di tasse su chi mette in affitto il suo locale, il suo bilocale, il suo appartamento, fino al limite di tre appartamenti" mentre "mi sembra ragionevole per le grandi proprietà uno sforzo in più". Sarebbero rimasti ancora da definire temi come l'allargamento della rottamazione (su cui Salvini si dice "già molto contento") e le sanatorie immobiliari, sui cui Fratelli d'Italia ha proposto quattro emendamenti. "Il Ministro competente sono io, quindi me ne occuperò personalmente", ricordato il leader della Lega.