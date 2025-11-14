Meteo: "L'anticiclone sta cedendo". Dove arrivano le piogge

14 novembre 2025 a

L’anticiclone che ha garantito tempo stabile negli ultimi giorni sta cedendo per l’arrivo di una depressione atlantica. Come descritto sul sito 3bmeteo.com la prima perturbazione collegata a questo sistema raggiunge il Nordovest, dove aumentano le nubi e, entro sera, arriveranno piogge organizzate su Piemonte e Liguria. Sul resto d’Italia il tempo resterà per lo più stabile e soleggiato, con qualche velatura in Toscana e nel Triveneto. Le temperature saranno miti, soprattutto al Sud e sulle isole maggiori, dove in Sardegna e Sicilia si potranno toccare i 22°C.

Sabato la perturbazione attraverserà il Nord e l’alta Toscana con piogge deboli e irregolari, più insistenti su Levante Ligure e Prealpi lombarde. Sulla Pianura Padana centro-orientale le precipitazioni saranno scarse o assenti. In serata miglioramento al Nordovest. Attesi fino a 50 mm sulla Liguria centro-orientale e 30 mm sull’alta Lombardia, molto meno altrove. Centro e Sud resteranno più soleggiati, con temperature quasi stazionarie o in lieve aumento sulle regioni meridionali e sulle isole.

Domenica arriverà un secondo fronte più intenso, con maltempo fin dal mattino su Nordovest e, a seguire, su Lombardia e Triveneto. Piogge forti in Liguria, dove gli accumuli potrebbero superare gli 80 mm, e 40–60 mm tra basso Piemonte e alta Lombardia. Al Centro verrà coinvolta soprattutto la Toscana settentrionale, mentre altrove transiteranno nubi alte. Qualche pioggia entro sera sulla Sardegna occidentale. Il Sud rimarrà ai margini, ancora protetto dall’anticiclone, con temperature in ulteriore rialzo e punte di 24°C sulla Sicilia orientale.