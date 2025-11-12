Meteo, "sei gradi sopra le medie". L'estate di San Martino torna a colpire: sole e caldo fuori stagione

Foto: Pixabay

Angela Bruni 12 novembre 2025

Sull’Italia insiste una residua instabilità con qualche pioggia o acquazzone sparso che interesserà le regioni del Sud nella giornata odierna. Nei prossimi giorni, comunque, un robusto anticiclone si espanderà sul Mediterraneo e poi su buona parte dell’Europa, specie centro-orientale. Condizioni meteo decisamente più stabili sulla nostra Penisola nei prossimi giorni, con sole e temperature in rialzo, anche di 3-6 gradi al di sopra delle medie. Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano confermano dunque l’estate di San Martino nei prossimi giorni, poi con l’arrivo del weekend possibile peggioramento meteo per il transito di una saccatura atlantica anche sul Mediterraneo.

Previsioni meteo per oggi:

Al Nord : condizioni di tempo stabile al mattino sulle regioni settentrionali, con foschie o nubi basse sulla Pianura Padana e maggiori schiarite sui rilievi. Tra pomeriggio e sera poche variazioni con tempo asciutto e cieli per lo più sereni o poco nuvolosi.

Al Centro : tempo stabile al mattino su tutte le regioni con addensamenti sul versante adriatico e sole prevalente altrove. Al pomeriggio cieli per lo più soleggiati e locali addensamenti in Appennino. Tra la sera e la notte si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi.

Al Sud e sulle Isole : al mattino locali piogge su Sicilia orientale e Puglia meridionale, variabilità asciutto altrove. Al pomeriggio residui fenomeni sugli stessi settori, poche variazioni altrove con maggiori schiarite. In serata e nottata tempo stabile su tutte le regioni con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime stazionarie o in lieve diminuzione su tutta la Penisola, massime stabili o in lieve rialzo salvo una lieve flessione al Sud.

