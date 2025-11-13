Meteo, Giuliacci avverte: "Autunno alla grande". Ecco la data del crollo termico

Foto: Unsplash

L’autunno mostra finalmente il suo volto più autentico. Secondo le previsioni meteo del colonnello Mario Giuliacci e le tendenze, i prossimi quindici giorni saranno dominati dal maltempo, con piogge diffuse, nevicate sulle Alpi fino a bassa quota e un brusco calo delle temperature. Giuliacci, in un video sul canale YouTube MeteoGiuliacci , divide la tendenza in quattro fasi principali. Eccole.

Prima fase (13-14 novembre) – Ultimi giorni di alta pressione con l’anticiclone africano ancora protagonista. Il tempo resterà stabile e soleggiato, con temperature sopra la media ma gradevoli.

Seconda fase (15-19 novembre) – Un ciclone atlantico si avvicinerà alla Penisola Iberica, generando una perturbazione secondaria sulla Corsica che porterà piogge diffuse su gran parte d’Italia, più intense su Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia e regioni tirreniche. Prime nevicate deboli sulle Alpi centro-occidentali oltre i 2000 metri.

Terza fase (20-24 novembre) – Il vortice depressionario, spostandosi dal Marocco verso l’Italia, darà luogo a un nuovo peggioramento con precipitazioni abbondanti, specie su Nord-Est, Liguria, Levante e Campania. In questa fase, previste nevicate fino a 1000 metri e quantitativi sopra la media stagionale.

Quarta fase (25-27 novembre) – Tornerà il bel tempo grazie all’anticiclone delle Azzorre, con una breve tregua e temperature in rialzo.

Sul fronte termico, Giuliacci segnala un marcato calo tra il 17 e il 23 novembre, con diminuzioni fino a 5-7 gradi al Centro-Nord. Al Sud, dopo un temporaneo rialzo tra il 15 e il 18, le temperature scenderanno di 3-4 gradi tra il 20 e il 24 novembre. “Autunno alla grande – conclude Giuliacci – con dieci giorni di pioggia su quindici, neve abbondante sulle Alpi e un’Italia che tornerà a respirare un clima finalmente stagionale.”