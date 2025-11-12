MeteoGiuliacci: "Quando arriva il freddo". Ora c'è la data precisa

Foto: LaPresse

Novembre finora ha offerto un clima autunnale mite, con temperature nella norma o leggermente sopra la media e senza eccessi di freddo. La situazione resterà stabile fino al weekend, grazie all’alta pressione, con tempo asciutto e pomeriggi relativamente miti. Tuttavia, secondo le previsioni di meteogiuliacci.it intorno al 20 novembre è atteso un deciso calo termico.

Giuliacci mette in guardia: "Dieci giorni di fila". Ecco pioggia e freddo vero

Correnti fredde di origine polare potrebbero raggiungere l’Italia, portando un clima più invernale, soprattutto al Centro-Nord, con temperature da dicembre e possibili nevicate a bassa quota sulle Alpi nel weekend del 22-23 novembre.