Bus contro una pensilina a Stoccolma. Ci sono morti e feriti. L'autista è stato arrestato

Un autobus si è schiantato contro una pensilina nel quartiere Östermalm, nel centro storico di Stoccolma. Alcune persone sono morte e diversi sarebbero i feriti. Polizia, ambulanza e servizi di soccorso sono sul posto. La pensilina si trova sulla Valhallavägen, non lontano dall'Università di Tecnologia. "Ho sentito un botto. Anzi. sembravano diversi botti", racconta un testimone che vive vicino al luogo dell'incidente. L'allarme al 112 è stato lanciato alle 15.24. Meno di un'ora dopo, la polizia ha scritto sul proprio sito web che diverse persone erano morte. Al momento, non ci sono conferme sul numero delle vittime o sull'età delle persone decedute. Cinque sarebbero i pedoni investiti.

L'incidente è classificato come omicidio colposo aggravato. Tuttavia, la causa non è ancora chiara. "Stiamo cercando di capire le circostanze di quanto accaduto", ha dichiarato la portavoce della polizia Nadya Norton. "Non posso fare speculazioni su quanto accaduto, perché non voglio influenzare i testimoni presenti". L'autista del bus è stato arrestato e ora è sotto interrogatorio.

"Sono stato informato che diverse persone sono morte e sono rimaste ferite ad una fermata dell'autobus a Stoccolma. Non sappiamo ancora le cause di questo, ma al momento i miei pensieri vanno prima di tutto alle persone coinvolte e alle loro famiglie"., ha dichiarato il premier svedese Ulf Kristersson. Secondo quanto riporta il sito di Svt la polizia non ritiene che si sia trattato di un attacco terroristico. Anche un portavoce dei servizi di soccorso ha riferito che non ci sono informazioni che indicano un evento doloso.