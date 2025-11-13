Zuppi: "Gaza diventi territorio di pace come previsto"

Foto: La Presse

13 novembre 2025

"Speriamo che le scintille di pace si rafforzino, l'auspicio di tutti è che questa tregua cresca e, soprattutto, che si rafforzi e poi diventi un vero territorio di pace, come era previsto. Intanto, comunque, fermiamo la violenza, questa è la cosa già più importante". Così il cardinale Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente Cei, parlando della Striscia di Gaza, in occasione dell'Assemblea nazionale dell'Anci a Bologna. "Speriamo che continui a esserci grande mobilitazione per costruire la pace, per difenderla, per cercare la pace dove non c'è e per ritrovare una pressione per risolvere i conflitti non con le armi ma con il dialogo", conclude.