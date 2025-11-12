Oroscopo, le Stelle di Branko mercoledì 12 novembre 2025

Foto: Il Tempo

Branko 12 novembre 2025 a

a

a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologia più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di mercoledì 12 novembre.

Ariete

Luna all’ultimo quarto nel vostro cielo dell’amore sgombra la vostra mente da ogni dubbio ed esitazione, come lo scrittore Alfieri direte “volli, e volli sempre, e fortissimamente volli”, e inizierete la scalata della montagna in cima alla quale è custodito quel cuore che sembrava intrappolato nel ghiaccio. Arriverete in cima? Certamente, anche se forse ci vorrà un po’ di tempo, non scoraggiatevi. Mercurio unito a Marte vi garantisce chiarezza nella tattica e decisione.

Toro

Smarriti come siete nelle faccende personali, probabilmente state perdendo di vista l’obiettivo principale, costruire la vostra “riserva di caccia” per gli affari e la stabilità economica, condizioni che vi garantiscono una serenità sufficiente per dedicarvi all’amore. Se siete benestanti di famiglia, bene, altrimenti dovrete poggiare da soli le vostre fondamenta. In questo caso, sarà un’impresa di grande soddisfazione. Poi potrete cercare e trovare il vostro amore.

Gemelli

Le costruzioni instabili – anche le associazioni e i matrimoni – iniziano a rovinarsi prima piano piano e poi tutte d’un colpo, non dovete dare per scontato che quel che avete durerà per sempre, vi avverte Mercurio che oggi tocca Marte in aspetto nervoso. Verificate dunque con attenzione lo stato della vostra unione, gli accordi impliciti che la regolano e la tengono in piedi. Se amate ancora dovete dimostrarlo nei fatti, altrimenti girate pagina, un altro affetto arriverà.

Cancro

Oggi Luna è nel campo pratico all’ultimo quarto, e segnala che è il caso di dare un’occhiata alla situazione patrimoniale, investimenti, immobili. È stato un periodo “ricco”, ma ancora qualcosina la potete ottenere impegnandovi di più nel lavoro o con i movimenti finanziari, anche voi non siete solo fiori e sentimenti… A proposito d’amore, Sole e Venere stabili in Scorpione assicurano armonia nelle coppie affiatate, i nuovi incontri vi sorprendono per la loro profondità.

Leone

Protagonista è l’amore, finalmente! Per chi è solo e cerca compagnia le stelle sono giuste. Luna all’ultimo quarto nel vostro segno vi chiama all’azione, adesso il coraggio di osare non vi manca e potete partire alla conquista di una roccaforte che sembrava inespugnabile. Con Mercurio in strettissimo contatto con Marte non riceverete un rifiuto. Anche negli affari avrete la forza di imporre la vostra visione, ci sono creatività e decisione, chi vi si oppone rimarrà scornato.

Vergine

Oggi Marte e Mercurio in contatto perfetto insistono a infastidire i rapporti familiari, creano complicazioni nella gestione dei parenti anziani, dentro di voi – lo segnala Luna all’ultimo quarto alle vostre spalle – cresce il desiderio di pensare di più a voi stessi, siete troppo stanchi. Smettetela di mettervi sempre in secondo piano, avete il diritto e il dovere di chiedere aiuto, intorno a voi ci sono molte persone disposte a darvi una mano. In amore siete sempre vincitori.

Bilancia

Oggi una grande Luna all’ultimo quarto riporta in primo piano le relazioni d’amicizia, che nella vostra vita sono preziose quanto l’oro, non vi vengono mai a mancare, sono tramite di nuovi incontri che possono diventare amore, a volte senza che ve ne rendiate conto. Buon momento per le professioni artistiche, che danno denaro anche in modo inaspettato, dovete crederci, Plutone agita il vostro cuore ma vi porterà a lungo materiale di grande ispirazione. Viaggi ok.

Scorpione

Oggi Luna in Leone all’ultimo quarto fissa per voi obiettivi troppo ambiziosi, ma questo non è necessariamente un male, a volte rinunciate a posizioni di prestigio perché volete avere le mani sempre libere e non vi piace avere addosso i riflettori… Anche in amore vi succede di ritirarvi quando state per vincere – vi frena la paura di perdere all’ultimo minuto oppure il timore di annoiarvi? Adesso state calamitando attenzioni e interesse, non dovete sforzarvi… Allora?

Sagittario

Grande Luna di fuoco nel settore dei viaggi, della libertà – l’ultimo quarto è una spinta all’azione, raccogliete il messaggio che il cielo vi manda – quell’amore che sinora vi limitate a sognare potrebbe arrivare all’improvviso proprio oggi, o forse nel fine settimana, restate in attesa di buone nuove. Se invece siete stanchi della vostra relazione, mettete le carte in tavola, Mercurio vi dà chiarezza di pensiero e Marte la forza per mettere in pratica le decisioni. Largo al nuovo!

Capricorno

Luna all’ultimo quarto sprigiona una forza misteriosa, provoca decisioni cruciali che riguardano il patrimonio familiare, le attività in comune con altri. Se non siete soddisfatti di come vanno le cose, è il momento di prepararvi a un cambiamento, meglio che siate voi a scegliere, altrimenti lo faranno le stelle al vostro posto. Non vi siete mai tirati indietro quando si trattava di assumervi responsabilità, non lo farete adesso. L’amore è un dolce rifugio per la vostra anima.

Acquario

Nel cielo ci sono influssi contrastanti, siete divisi fra speranza e inquietudine. Marte e Mercurio portano nuovi incontri e legami, siete perfettamente a vostro agio nelle amicizie, prendete contatti, arricchite la vostra rete di relazioni personali e professionali, il lavoro di gruppo cresce, nello stesso tempo c’è confusione nella vostra mente, sapete davvero qual è la meta dove volete arrivare, anche in amore? Luna in Leone oggi sottolinea l’incongruenza fra ideali e realtà.

Pesci

Luna all’ultimo quarto nel settore del lavoro vi spinge ad assumervi maggiori responsabilità, accettate un nuovo incarico anche se vi suscita sensazioni contrastanti, la paura di non riuscire e il desiderio di arrivare al successo. Forse la proposta è allettante ma vi chiede di andare lontano dal vostro ambiente abituale, dalla vostra comfort zone. Si sta risvegliando il vostro spirito avventuroso, se avete accanto qualcuno che vi ama davvero chiedetegli di seguirvi.