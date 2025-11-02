Sciopero contro la Manovra, il 74% degli italiani boccia Landini e la Cgil

Foto: Ansa

Gli italiani bocciano la Cgil e ii segretario Maurizio Landini. Solo il 25,8% si dichiara favorevole all'annunciato sciopero della Confederazione generale del Lavoro contro la Legge di Bilancio. Mentre il 74,2% si è dichiarato nettamente contrario. I dai arrivano dal sondaggio realizzato dall'istituto demoscopico Lab21 per Affaritaliani.

E non c'è solo questa: nella sfida diretta tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il segretariodella Cgil Maurizio Landini, la premier ottiene un gradimento pari al 70,3% mentre il sindacalista si ferma al 29,7%.

"Penso che ormai Landini abbia depotenziato lo strumento dello sciopero riducendolo al rango di mero attacco politico alla maggioranza. É un peccato poiché molto spesso nella storia lo sciopero è stato, al contrario, uno mezzo valido", afferma Walter Rizzetto, presidente della Commissione Lavoro della Camera dei deputati. "Mi pare poi che il sondaggio parli chiaro ed aggiunge che, ormai, l'attuale Cgil si sia isolata da altri sindacati che, fortunatamente e per meriti, prediligano la proposta".