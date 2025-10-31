Vuole lapidare l'ex compagna in strada. Arrestato un colombiano

Foto: Ansa

Ha tentato di lapidare per strada la compagna che lo aveva lasciato colpendola in faccia con una pietra e provocandole la frattura del naso e un trauma cranico. Ma è stato bloccato dalla polizia. A finire in manette è stato un immigrato colombiano di 35 anni. L'aggressione è avvenuta a Catania, nel quartiere San Cristoforo. Una volta giunti sul posto, gli agenti, in attesa dell'intervento del 118 per soccorrere la vittima, hanno individuato l'aggressore grazie alla collaborazione di un testimone che lo ha riconosciuto indicandolo tra i presenti.

Secondo i primi riscontri effettuati, la vittima sarebbe stata assalita dall'uomo che l'avrebbe ripetutamente colpita prima con calci e pugni e poi al volto con una pietra afferrata da terra. In strada sono stati attimi di grande preoccupazione per le condizioni della vittima e un passante, avendo assistito alla scena, si è gettato sull'aggressore cercando di allontanarlo dalla donna. Altri passanti hanno avvertito le forze dell'ordine. Nonostante la presenza della polizia, il 35enne, non appena si è reso conto che l'ex compagna aveva ripreso conoscenza, ha tentato nuovamente di scagliarsi contro di lei ma è stato bloccato dagli agenti. Nelle concitazione del momento, il 35enne ha colpito un poliziotto con una spallata al petto. Alla fine è stato arrestato per lesioni gravi e resistenza a pubblico ufficiale: sarà giudicato per direttissima.