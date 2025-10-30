Dentro la notizia, Sempio senior indagato: "Analisi sui file cancellati da pc e telefonini"

30 ottobre 2025 a

a

a

"C'è un atto di indagine, questa è la prima indiscrezione per corruzione, vede iscritti due nomi, quello dell'ex procuratore aggiunto Mario Venditti e quello di Giuseppe Sempio". L'inviata di Dentro alla notizia, il programma di Gianluigi Nuzzi su Canale 5, fornisce gli ultimo aggiornamenti su Garlasco. "È stato nominato un consulente tecnico che ha il compito di guardare in tutti i device, soprattutto con una specifica, non solo ciò che contengono, ma anche tutto ciò che potrebbe essere stato cancellato. Sappiamo però che, dalle parole di Giuseppe Sempio, quando c'è stata l'ultima perquisizione la Guardia di Finanza avrebbe sequestrato più che altro materiale cartaceo e agendine", viene riferito. Da capire se questa analisi "verterà verso i device dell'ex procuratore Venditti, oppure anche di materiale che era di Giuseppe Sempio".

"Sempio non è coinvolto nella corruzione". Garlasco, l'altra verità

Infatti l'iscrizione nel registro degli indagati di Giuseppe Sempio emerge dalla notifica al padre di Andrea e all'ex magistrato Mario Venditti di un "avviso di conferimento di incarico per accertamento tecnico non ripetibile'. La Procura di Brescia, si legge nel documento, ha conferito l'incarico al consulente Matteo Ghigo per estrarre la "copia forense" dei device dei due indagati "estesa sia ai dati presenti sia a quelli eventualmente cancellati riversando i dati cosi' estratti nella 'copia mezzo'. Le parti vengono avvisate che hanno la possibilità di nominare i loro consulenti. Le operazioni si svolgeranno il 3 novembre 2025 a Pinerolo con inizio alle 15 nello studio Difob dove è domiciliato Ghigo.